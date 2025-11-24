SIR in UP: गाजियाबाद में बीएलओ की लापरवाही पर डीएम सख्त, एफआईआर के आदेश

गाजियाबाद में, जिला प्रशासन ने बीएलओ की लापरवाही पर सख्ती दिखाई है। घर-घर जाकर पुनरीक्षण करने के आदेश के बावजूद लापरवाही बरतने वाले 23 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, और एक को निलंबित कर दिया गया है। एसआईआर में लापरवाही के चलते 55 बीएलओ को नोटिस जारी किया गया है। एसआईआर की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है।

लापरवाही के कारण बीएलओ पर एफआईआर करने के आदेश।