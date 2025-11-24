SIR in UP: गाजियाबाद में बीएलओ की लापरवाही पर डीएम सख्त, एफआईआर के आदेश
गाजियाबाद में, जिला प्रशासन ने बीएलओ की लापरवाही पर सख्ती दिखाई है। घर-घर जाकर पुनरीक्षण करने के आदेश के बावजूद लापरवाही बरतने वाले 23 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, और एक को निलंबित कर दिया गया है। एसआईआर में लापरवाही के चलते 55 बीएलओ को नोटिस जारी किया गया है। एसआईआर की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिला प्रशासन ने सभी बीएलओ को घर-घर जाकर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन कुछ बीएलओ लापरवाही बरत रहे हैं। मतदाता अपने-अपने बीएलओ को ढूढ़ने में लगे हैं। डीएम ने लापरवाही बरतने पर 23 बीएलओ के ख़िलाफ एफआइआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। जबकि डीएम ने एक बीएलओ को निलंबित कर दिया है।
एसआईआर ड्यूटी में 10 सुपरवाइजर की लापरवाही भी सामने आई है। उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है। डीएम के निर्देश पर 55 बीएलओ को नोटिस दिया गया है। ये बीएलओ एसआईआर में लापरवाही बरत रहे थे। लोगों को डर है कि कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से न कट जाए। एसआइआर की अंतिम तिथि चार दिसंबर तय की गई है।
