... जब महिला पुलिसकर्मियों ने संभाली ट्रैफिक की कमान तो पुलिस वाहन को भी नहीं बख्शा 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहर के व्यस्ततम चौराहों में शुमार हापुड़ चुंगी चौराहे पर सोमवार की सुबह दृश्य कुछ अलग था। ट्रैफिक की व्यवस्था संभालती हुईं महिला ट्रैफिक सिपाहियों ने आम से लेकर खास तक सभी वाहन चालकों को अनुशासन में रहने का संदेश दिया। पुलिस की एक जीप लाल बत्ती होने पर जेब्रा क्रॉसिंग के बीच आकर रुकी तो महिला सिपाही ने जीप चालक को क्रॉसिंग से पीछे वाहन खड़ा करने को कहा।

मिशन शक्ति और यातायात माह के दौरान जागरूकता के लिए कमिश्नरेट गाजियाबाद में पहली बार हापुड़ चुंगी चौराहे की कमान पूरी तरह महिला ट्रैफिककर्मियों को सौंपी गई। यातायात पुलिस ने 10 महिला सिपाहियों को पूर्व में विशेष प्रशिक्षण दिया था, जिसमें ट्रैफिक कंट्रोल, चालान प्रक्रिया, सिग्नल प्रबंधन और नागरिकों से संवाद जैसी महत्वपूर्ण बातें सिखाई गई थीं।

सोमवार को इन प्रशिक्षित महिला कर्मियों को सुबह से चौराहे पर उतार दिया गया। ड्यूटी के दौरान महिला सिपाहियों ने न केवल नियमों का पालन कराया, बल्कि कई जगह लोगों को शालीनता से ट्रैफिक नियम समझाते भी देखा गया। खास बात यह रही कि जब एक पुलिस जीप जेब्रा क्रॉसिंग पर आकर रुक गई, तो महिला ट्रैफिक सिपाही ने बिना किसी हिचकिचाहट के जीप चालक को वाहन पीछे करने का इशारा किया।

चालक ने तुरंत वाहन पीछे कर दिया। इस घटना ने यह संदेश दिया कि नियम सभी पर समान रूप से लागू हैं। महिला ट्रैफिककर्मियों ने दोपहर तक कई वाहन चालकों के चालान कराने में भी मदद की। जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था या गलत दिशा में वाहन चला रहे थे, उनके खिलाफ मौके पर कार्रवाई की गई।