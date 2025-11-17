फेसबुक पोस्ट पर करना युवक को पड़ा भारी, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता ने दी जान से मारने की धमकी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा फेसबुक पर पोस्ट डालने के बाद हिंदू रक्षा दल का कथित कार्यकर्ता युवक को कार तोड़ने व जान से मारने की धमकी दे रहा है। मामले में पीड़ित ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शालीमार गार्डन के विक्रम एन्क्लेव में निवासी गौरव पांचाल का कहना है कि उन्होंने अपने फेसबुक पर 14 नवंबर को एक पोस्ट डाली थी। इसमें उन्होंने हिंदू रक्षा दल के कथित कार्यकर्ता शिवम ठाकुर की एक ऑडियो भी शामिल की थी। इस ऑडियो में शिवम ठाकुर स्कूली बच्चों के विवाद को सुलझाने के नाम पर रकम की मांग कर रहा था।