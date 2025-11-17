फेसबुक पोस्ट पर करना युवक को पड़ा भारी, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता ने दी जान से मारने की धमकी
साहिबाबाद में एक युवक को फेसबुक पर पोस्ट डालने के बाद जान से मारने की धमकी मिली। पीड़ित गौरव पांचाल ने हिंदू रक्षा दल के कथित कार्यकर्ता शिवम ठाकुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसने पोस्ट के कारण उसे धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा फेसबुक पर पोस्ट डालने के बाद हिंदू रक्षा दल का कथित कार्यकर्ता युवक को कार तोड़ने व जान से मारने की धमकी दे रहा है। मामले में पीड़ित ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
शालीमार गार्डन के विक्रम एन्क्लेव में निवासी गौरव पांचाल का कहना है कि उन्होंने अपने फेसबुक पर 14 नवंबर को एक पोस्ट डाली थी। इसमें उन्होंने हिंदू रक्षा दल के कथित कार्यकर्ता शिवम ठाकुर की एक ऑडियो भी शामिल की थी। इस ऑडियो में शिवम ठाकुर स्कूली बच्चों के विवाद को सुलझाने के नाम पर रकम की मांग कर रहा था।
आरोप है कि इस पोस्ट को डालने के बाद आरोपित उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। आरोपित ने कहा है कि मोहननगर के आसपास दिखाई देने पर वह उनकी कार व उन्हें दोनों को तोड़ देगा। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
