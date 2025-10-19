अब भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड संभालेंगे सब रजिस्ट्रार कार्यालयों की सुरक्षा का जिम्मा, भीड़ प्रबंधन में नहीं होगी परेशानी
गाजियाबाद के सब रजिस्ट्रार कार्यालयों की सुरक्षा अब भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड करेंगे। सैनिक कल्याण बोर्ड सैनिकों की तैनाती करेगा, जिससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा और सैनिकों का कल्याण होगा। सरकार ने प्रत्येक कार्यालय में दिन और रात के लिए सैनिकों की तैनाती का फैसला किया है। इससे कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में सुरक्षा का जिम्मा अब भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड संभालेंगे। सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती की जाएगी। इससे भ्रष्टाचार व अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण होगा और भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन मिलेगा।
गाजियाबाद में सब रजिस्ट्रार के कुल आठ कार्यालय हैं। इनमें से पांच कार्यालय तहसील सदर क्षेत्र में, दो कार्यालय लोनी तहसील क्षेत्र में ओर एक कार्यालय मोदीनगर में है। यहां पर सुरक्षा के लिए अब तक कर्मचारियों की तैनाती नहीं की गई थी, ऐसे में भीड़ प्रबंधन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
अब प्रदेश सरकार ने प्रत्येक सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दिन के वक्त दो भूतपूर्व सैनिक और रात के वक्त एक भूतपूर्व सैनिक को सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएगा। ऐसे में कार्यालय की सुरक्षा 24 घंटे हो सकेगी। एआइजी ने बताया कि नई व्यवस्था से कार्यालय परिसर में अनुशासन एवं सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। अभिलेखों, नकदी और राजस्व संबंधी दस्तावेजों की प्रभावी सुरक्षा हो सकेगी।
आकस्मिक परिस्थितियों में त्वरित निर्णय एवं संकट प्रबंधन क्षमता बेहतर होगी। इस संबंध में प्रमुख सचिव अमित गुप्ता ने 17 अगस्त को पत्र जारी किया है। जिसमें बताया गया कि प्रदेश में 380 उपनिबंधक कार्यालयों में से 111 कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 315 भूतपूर्व सैनिक और 12 सुपरवाइजर उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से तैनात किए जाएंगे। शेष 269 कार्यालयों की सुरक्षा के लिए 789 होमगार्ड तैनात किए जाएंगे।
गाजियाबाद के आठों उपनिबंधक कार्यालय की सुरक्षा के लिए भूतपूर्व सैनिक तैनात किए जाने का निर्णय शासन स्तर से हुआ है। इससे कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हाेगी।
- पुष्पेंद्र कुमार, एआइजी स्टांप
