अब भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड संभालेंगे सब रजिस्ट्रार कार्यालयों की सुरक्षा का जिम्मा, भीड़ प्रबंधन में नहीं होगी परेशानी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में सुरक्षा का जिम्मा अब भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड संभालेंगे। सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती की जाएगी। इससे भ्रष्टाचार व अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण होगा और भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन मिलेगा।



गाजियाबाद में सब रजिस्ट्रार के कुल आठ कार्यालय हैं। इनमें से पांच कार्यालय तहसील सदर क्षेत्र में, दो कार्यालय लोनी तहसील क्षेत्र में ओर एक कार्यालय मोदीनगर में है। यहां पर सुरक्षा के लिए अब तक कर्मचारियों की तैनाती नहीं की गई थी, ऐसे में भीड़ प्रबंधन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

अब प्रदेश सरकार ने प्रत्येक सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दिन के वक्त दो भूतपूर्व सैनिक और रात के वक्त एक भूतपूर्व सैनिक को सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएगा। ऐसे में कार्यालय की सुरक्षा 24 घंटे हो सकेगी। एआइजी ने बताया कि नई व्यवस्था से कार्यालय परिसर में अनुशासन एवं सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। अभिलेखों, नकदी और राजस्व संबंधी दस्तावेजों की प्रभावी सुरक्षा हो सकेगी।