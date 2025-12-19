गाजियाबाद: पूर्व विधायक के भाई को एसआईआर लिस्ट में मृत दिखाया, शिकायत दर्ज
मुरादनगर में पूर्व विधायक वहाब चौधरी के भाई और आजाद समाज पार्टी के नेता निजाम चौधरी को एसआईआर सूची में मृत दिखाया गया, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में सं ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मुरादनगर। पूर्व विधायक वहाब चौधरी के भाई और आजाद समाज पार्टी के नेता निजाम चौधरी को एसआइआर की सूची में मृत दिखाया गया है। पीड़ित ने बीएलओ के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों का कहना है कि लिस्ट का जल्द की दुरुस्त किया गया है।
कच्ची सराय क्षेत्र के रहने वाले निजाम चौधरी आजाद समाज पार्टी के सचिव है और उनके भाई वहाब चौधरी पूर्व विधायत रह चुके हैं। निजाम के अनुसार हाल में एसआईआर की जो लिस्ट जारी की गई है, उनमें उन्हें मृत दिखाया गया है। लिस्ट मृत होने दिखाए जाने के चलते उनके सामने निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी संकट पैदा हो गया।
निजाम का आरोप कि स्थानीय बीएलओ ने अपने काम को सही प्रकार से अंजाम नहीं दिया, जिसके चलते उनका लिस्ट में कट गया। पीडित ने इस संबंध में चुनाव आयोग से लिस्ट में लिखित में शिकायत करके कार्रवाई की मांग की। एसडीएम सदर विराग पांडेय का कहना है कि मानवीय त्रुटि के चलते ऐसा हुआ है। अब उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया है।
