    UPPCL: विद्युत निगम की टीम का छापा, बिजली चोरी के आरोप में 34 लोगों पर कार्रवाई

    By Vijay Bhushan Tyagi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:46 PM (IST)

    मुरादनगर में विद्युत निगम की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। टीम ने 34 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा और उनके कनेक्शन काटे। उन पर जुर्माना भी लगाया गया। निगम ने बकायादारों से बिल भरने की अपील की और बताया कि आगे भी ऐसे अभियान चलते रहेंगे।

    बिजली चोरी के आरोप में गाजियाबाद में 34 लोगों के खिलाफ कार्रवाई।

    संवाद सहयोगी, मुरादनगर। विद्युत निगम की टीम छापामार कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी में लिप्त 34 लोगों को पकड़ा। सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है। विद्युत निगम के दो दिवसीय अभियान की शुरूआत ग्रामीण क्षेत्र से की । अभियान के तहत विद्युत निगम की सरना, शहजादपुर, महमूदपुर, मकरेड़ा आदि गांव में जाकर 100 अधिक घरों में छापे मारे।

    स्थानीय जेई के नेतृत्व में टीम ने बिजली चोरी कर रहे 34 घरों में जाकर कनेक्शन को बंद कराया। टीम ने बिजली चोरों के खिलाफ अर्थदंड भी लगाया। विद्युत निगम की टीम के आने की सूचना मिलने पर बहुत से लोग अपने घर व दुकान आदि को बंद करके भाग गए।

    इसके अलावा अभियान के दौरान टीम ने मुनादी करके पुराने बकायादारों से भी बिल का भुगतान करने की अपील की। अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरी व बकायादारों से अपील करने के लिए समय समय पर कार्रवाई की जाती है। आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार अभियान चलाया जाएगा। पुराने बकायेदार एकमुश्त भुगतान करके राहत का लाभ ले सकते हैं।