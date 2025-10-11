Language
    गाजियाबाद में बिजली चोरी पर कसा शिकंजा, छापेमारी में विद्युत निगम की टीम ने 24 लोगों के खिलाफ की कार्रवाई

    By Vijay Bhushan Tyagi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:34 AM (IST)

    मुरादनगर में विद्युत निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें 24 लोग पकड़े गए। ग्रामीण क्षेत्रों में 68 से अधिक घरों पर छापे मारे गए और बिजली चोरी करते पाए जाने पर कनेक्शन काटे गए व जुर्माना लगाया गया। टीम ने बकायादारों से बिल भरने की अपील की और भविष्य में भी ऐसे अभियान चलाने की बात कही।

    मुरादनगर में बिजली चोरी के आरोप में 24 लोगों के खिलाफ कार्रवाई।

    संवाद सहयोगी, मुरादनगर। विद्युत निगम की टीम छापामार कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी में लिप्त 24 लोगों को पकड़ा। सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है। विद्युत निगम के दो दिवसीय अभियान की शुरूआत ग्रामीण क्षेत्र से की । अभियान के तहत विद्युत निगम की रावली, काकड़ा, सुरानी आदि गांव में जाकर 68 अधिक घरों में छापे मारे।

    स्थानीय जेई के नेतृत्व में टीम ने बिजली चोरी कर रहे 24 घरों में जाकर कनेक्शन को बंद कराया। टीम ने बिजली चोरों के खिलाफ अर्थदंड भी लगाया। विद्युत निगम की टीम के आने की सूचना मिलने पर बहुत से लोग अपने घर व दुकान आदि को बंद करके भाग गए।

    इसके अलावा अभियान के दौरान टीम ने बकायादारों से भी बिल का भुगतान करने की अपील की। अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरी व बकायादारों से अपील करने के लिए समय समय पर कार्रवाई की जाती है। आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार अभियान चलाया जाएगा।