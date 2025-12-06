मुरादनगर में सैकड़ों मीटर अभी भी घर के अंदर, बिजली निगम का सर्वे शुरू; जल्द बाहर होंगे शिफ्ट
मुरादनगर में बिजली निगम घरों के अंदर लगे मीटरों को बाहर शिफ्ट करने के लिए सर्वे कर रहा है। ग्रामीण इलाकों में कई घरों में मीटर अंदर लगे होने से रीडिंग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादनगर। इलाके में बिजली निगम के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए अभी भी सैकड़ों मीटर घरों और संस्थानों के अंदर लगे हैं। ऐसे सभी मीटर जल्द ही दूसरी जगह लगाए जाएंगे। बिजली निगम इस समस्या का समाधान करने के लिए सर्वे कर रहा है। हाल के सालों में नगर निगमों में शामिल हुए ग्रामीण इलाकों में कई घरों में अभी भी बिजली के मीटर अंदर लगे हैं।
बिजली निगम के नियमों के मुताबिक, बिजली के मीटर घरों के बाहर लगने चाहिए। बाहर मीटर लगे कई घर अभी अलग-अलग वजहों से बंद हैं। कुछ मालिक अपने बच्चों के साथ चले गए हैं या घर बेच दिया है, लेकिन कनेक्शन उनके नाम पर ही है। बिजली कर्मचारी हर महीने मीटर रीडिंग लेने आते हैं, लेकिन घर बंद होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाते।
इसके अलावा, कई घर मालिकों ने महीनों से बिल नहीं भरा है। अंदर लगे होने से न सिर्फ मीटर से छेड़छाड़ का खतरा रहता है, बल्कि घर बंद होने पर रीडर भी सही रीडिंग नहीं ले पाते। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में अभी भी मीटर घरों के अंदर लगे हैं। ऐसे मीटरों से बिजली निगम को लाखों के रेवेन्यू का नुकसान होता है।
निगम अधिकारियों का कहना है कि महीनों बाद घर मालिक वापस आकर बिजली के बिलों को लेकर हंगामा करते हैं। आने वाले दिनों में बिजली निगम ऐसे बंद घरों का सर्वे करेगा और उनके मालिकों से कनेक्शन सरेंडर करने की अपील करेगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दुर्गेश कुमार का कहना है कि जिन घरों में मीटर अंदर चल रहे हैं, उन्हें जल्द ही शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो घर महीनों से बंद हैं, उनका भी जल्द ही सर्वे किया जाएगा।
