    बिजली बिल राहत योजना में डाटा नहीं मिलने से उपभोक्ता हो रहे परेशान, 1 दिसंबर से शुरू हुई है स्कीम

    By Lakshay Chaudhary Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:18 PM (IST)

    गाजियाबाद में ऊर्जा निगम की बिजली बिल राहत योजना में उपभोक्ताओं को डेटा संबंधी समस्या आ रही है। बिल जमा करने पहुंचे उपभोक्ताओं का डेटा नहीं मिल पा रहा ...और पढ़ें

    बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। ऊर्जा निगम की ओर से बकायेदारों को राहत देने के लिए एक दिसंबर से शुरू हुई
    बिजली बिल राहत योजना में बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बकाया बिल जमा करने पहुंच रहे उपभोक्ताओं का डाटा नहीं मिल पा रहा है।

    बिल में छूट के लिए ऊर्जा निगम के दफ्तर पहुंचे अंकुर सक्सेना ने बताया कि उनके घर का कनेक्शन दो किलोवाट का है और उन्होंने पिछले साल दिसंबर में बिजली बिल जमा किया था। उसके बाद कोई बिल जमा नहीं किया। जब छूट के लिए दफ्तर पहुंचा तो पता चला कि वह छूट के दायरे में नहीं है।

    इस संबंध में विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना में उन उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। जिन्होंने 31 मार्च से पहले भुगतान किया है। अगर 31 मार्च के बाद एक बार भी अगर किसी उपभोक्ता ने भुगतान किया है। तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।