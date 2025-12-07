बिजली बिल राहत योजना में डाटा नहीं मिलने से उपभोक्ता हो रहे परेशान, 1 दिसंबर से शुरू हुई है स्कीम

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। ऊर्जा निगम की ओर से बकायेदारों को राहत देने के लिए एक दिसंबर से शुरू हुई

बिजली बिल राहत योजना में बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बकाया बिल जमा करने पहुंच रहे उपभोक्ताओं का डाटा नहीं मिल पा रहा है।

बिल में छूट के लिए ऊर्जा निगम के दफ्तर पहुंचे अंकुर सक्सेना ने बताया कि उनके घर का कनेक्शन दो किलोवाट का है और उन्होंने पिछले साल दिसंबर में बिजली बिल जमा किया था। उसके बाद कोई बिल जमा नहीं किया। जब छूट के लिए दफ्तर पहुंचा तो पता चला कि वह छूट के दायरे में नहीं है।