बिजली चोरी करने वालों को भी राहत, गाजियाबाद में शुरू हुई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम

राहुल कुमार, साहिबाबाद। बिजली निगम ने बिजली बिल राहत स्कीम के लिए लाभार्थियों की लिस्ट तैयार कर ली है। इस स्कीम का फायदा जिले के 67,977 डिफॉल्टरों को मिलेगा। स्कीम के तहत 100 परसेंट ब्याज (सरचार्ज) माफी के साथ-साथ 25 परसेंट मूलधन में छूट मिलेगी। इसके लिए बिजली निगम अलग-अलग लेवल पर डिफॉल्टरों को जागरूक कर रहा है। बिजली निगम ने जिले को तीन जोन में बांटा है। जोन 1 में गाजियाबाद शहर, जोन 2 में लोनी, मुरादनगर और मोदीनगर और जोन 3 में ट्रांस हिंडन शामिल है।

इनमें जोन 2 में सबसे ज्यादा डिफॉल्टर हैं, यहां कुल 56,662 डिफॉल्टर हैं। इसके अलावा, जोन 1 और 3 में 5,000 से 6,000 डिफॉल्टर हैं। इन डिफॉल्टरों को बिजली बिल राहत स्कीम के तहत काफी फायदा मिलेगा। इसमें वे कंज्यूमर शामिल हैं जो "नेवर पेड" हैं, यानी जिन्होंने कनेक्शन मिलने के बाद से कभी अपना बिजली बिल नहीं भरा है, और वे कंज्यूमर जो "लॉन्ग अनपेड" हैं, यानी जिन्होंने लंबे समय से अपना बिजली बिल नहीं भरा है।

यह स्कीम 1 दिसंबर से शुरू होगी। इसके लिए, बिजली कॉर्पोरेशन ने कंज्यूमर के बीच जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया है। एक बार में पूरा बकाया चुकाने पर ब्याज पर 100% और मूलधन पर 25% की छूट मिलेगी। डिफॉल्टरों को नोटिस जारी बिजली कॉर्पोरेशन डिफॉल्टरों को नोटिस जारी कर रहा है। 5,000 से ज़्यादा डिफॉल्टरों को प्राथमिकता दी गई है। उन्हें स्कीम के तहत मिलने वाले डिस्काउंट की जानकारी देने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा, डिफॉल्टरों को पब्लिक अनाउंसमेंट और कॉल के ज़रिए भी जानकारी दी जा रही है।

इन डिफॉल्टरों को फायदा होगा दो किलोवाट तक के घरेलू कंज्यूमर।

एक किलोवाट तक के कमर्शियल कंज्यूमर।

जो टेक्निकल या मीटर से जुड़ी गलतियों की वजह से बिजली चोरी करते पकड़े गए। इन तरीकों से अपना बकाया चुका सकते हैं डिफॉल्टर एकमुश्त पेमेंट।