मोबाइल बचाने को बदमाशों से भिड़ी बुजर्ग महिला, पुलिस ने दर्ज की गुमशुदगी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। लूट की वारदात रोकने में नाकाम पुलिस अब घटनाओं को दबाने में लगी है। ऐसा ही एक मामला शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र का सामने आया है। मोबाइल फोन लुटने से बचाने के लिए एक बुजुर्ग महिला बदमाशों से भिड़ गई। इस दौरान महिला रिक्शा से गिरकर गंभीर घायल भी हो गई लेकिन पुलिस ने मामले में गैैर जिम्मेदाराना हरकत दिखाई और मामले को गुमशुदगी में दर्ज कर दिया।

पुलिस ने महिला का मेडिकल कराने की जहमत भी नहीं उठाई और थाने से उपचार कराने की बात कहकर वापस भेज दिया। अब पीड़ित मामले में उच्चाधिकारियों से मिलकर न्याय की गुहार लगाने की बात कह रहे हैं। साहिबाबाद के जवाहर पार्क निवासी माधव सिंह का कहना है कि उनकी 59 वर्षीय पत्नी कमलेश आंगनबाड़ी कार्यकत्री हैं। वह 12 अक्टूबर की शाम करीब सवा चार बजे ई-रिक्शा से अपनी जानकार महिला सरोज शर्मा के साथ गरिमा गार्डन से घर लौट रही थीं। इस दौरान जब वह शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में कोणार्क स्कूल के पास पहुंची तो पीछे से आए बाइक सवार दो बदमाशों ने उनकी जेब में रखा हुआ मोबाइल फोन लूट लिया।

अभास होते ही उन्होंने मोबाइल फोन को कसकर पकड़ लिया और मोबाइल फोन नहीं छोड़ा। इस पर बदमाशों ने झटका मारा और बाइक को दौड़ा दिया। वह रिक्शा से सड़क पर गिरी और उनका मोबाइल फोन बदमाश लूटकर फरार हो गए। इस घटना में उनकी आंख, माथे, कूल्हे और हाथ में गंभीर चोट आईं। वह घटना के बाद बहुत बुरी तरह से डर गईं और काफी देर तक उन्हें होश भी नहीं रहा।

नहीं मिला डायल-112 का नंबर पीड़िता ने बताया कि उन्होंने घटना के बाद सरोज शर्मा के मोबाइल फोन से पुलिस को सूचना देने के लिए डायल-112 पर कई बार फोन मिलाया लेकिन यह नंबर नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अपने क्षेत्र के पूर्व पार्षद सरदार सिंह भाटी को फोन कर सूचना दी और उन्होंने थाने सूचना दी। मौके पर दो पुलिसकर्मी पहुंचे और उन्हें उपचार के बाद थाने आकर शिकायत देने के लिए कहा।

दारोगा ने कहा मेडिकल से नहीं मिलेगा मोबाइल फोन माधव सिंह का कहना है कि प्राथमिक उपचार कराने के बाद उनका बेटा शशि कपूर अपनी मां को थाने लेकर गया। थाने पर उन्होंने मोबाइल छिनैती की तहरीर दी। पुलिस ने यहां उनसे छिनैती की जगह मोबाइल गुम होने की तहरीर लिखवाई और इसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज की। घटना के समय माधव सिंह बाहर गए हुए थे। वह वापस लौटे और चौकी पर जाकर दारोगा से मिलकर छिनैती की एफआइआर करने व पत्नी का मेडिकल कराने के लिए कहा। आरोप है कि दारोगा ने कहा कि मेडिकल कराने से मोबाइल फोन नहीं मिल जाएगा। आप घर जाकर त्योहार मनाओ और हम मोबाइल फोन तलाश कर दे देंगे।

सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद भी नहीं की कार्रवाई घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। इसमें पूरी घटना दिखाई दी। बदमाश शाम 4:20 बजे वारदात करते दिखाई दिए हैं। बदमाश लाल रंग की बिना नंबर की पल्सर बाइक से आए। दोनों बदमाशों ने हेलमेट नहीं लगाया था। बाइक चला रहे बदमाश ने चश्मा लगाया हुआ था और चैक की कमीज पहनी हुई थी और महिला के रिक्शे से नीचे गिरकर घायल होने की फुटेज भी पुलिस ने देखी। इसके बाद भी पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज की। इसमें भी पुलिस ने चार दिन का समय लगा दिया। पुलिस ने 16 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज की।