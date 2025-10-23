गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ते समय बेहोश हुई बुजुर्ग महिला, सीपीआर देने की कोशिश; मौत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। भैया दूज के मौके पर गाजियाबाद से बनारस जा रही एक बुजुर्ग महिला की ट्रेन में चढ़ने से पहले ही मौत हो गई। यह महिला अपने बेटे के साथ गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ रही थी l इसी समय वह बेहोश होकर गिर पड़ी।

सूचना मिलने के तुरंत बाद रेलवे की मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और महिला को सीपीआर दिया गया, लेकिन महिला की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तुरंत महिला को लेकर जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया।

जानकारी के अनुसार क्रासिंग रिपब्लिक स्थित बुलंद हाइट सोसाइटी में रहने वाले राजेंद्र प्रसाद की 65 वर्षीय पत्नी बिंदु श्रीवास्तव अपने बेटे विवेक श्रीवास्तव के साथ काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से अपने घर बनारस जा रही थी, जो स्टेशन पर सीढ़ियां चढ़ते समय बेहोश होकर गिर पड़ी।

जांच में चिकित्सकों ने पाया कि महिला पहले से ही बीपी हाइपरटेंशन और हृदय रोग से ग्रसित थीं। चिकित्सकों का कहना है कि ऐसे में महिला को सीढियों से नहीं ले जाना चाहिए थाl एक्सीलेटर का उपयोग करना चाहिए थाl मृतक के बेटे विवेक ने बताया कि की मां दीपावली मनाने के बाद वापस बनारस जा रही थी जहां भैया दूज के दिन अपने भाई को तिलक लगाना था लेकिन यह संभव नहीं हो पाया।