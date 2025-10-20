बदले की आग में मर्डर! एहसान की हत्या के चौथे दिन भी खाली हाथ पुलिस

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। मोदीनगर की विश्वकर्मा बस्ती में गोली मारकर की गई एहसान की हत्या के मामले में चौथे दिन रविवार को भी पुलिस के हाथ खाली रहे। पुलिस दबिश देने का दावा कर रही है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा।

पुलिस नामजद आरोपितों के परिचितों के यहां भी पहुंचीं, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं लगा। सभी के मोबाइल बंद हैं, जिससे लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही है। इलेक्ट्रानिक सर्विलांस व मेनुअल इनपुट की मदद से पुलिस आरोपितों की तलाश करने की कोशिश में जुटी है।

सितम्बर में जेल से हुई थी रिहाई बृहस्पतिवार शाम को विश्वकर्मा बस्ती कालोनी में एहसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एहसान किन्नर निशा के साथ कार चलाने का काम करते थे। वे किन्नरों के साथ ढोलक बजाने वाले अलबक्ष की हत्या के मामले में जेल गयी था। 25 सितंबर को ही जमानत मिली थी। जिसके बाद वे पहली बार कालोनी में आया था।