ई-एफआईआर पर दूसरे की शिकायत दर्ज, पीड़ित को लगाने पड़े थाने के चक्कर; पुलिस ने शुरू की जांच
साहिबाबाद के कौशांबी में कार चोरी की शिकायत दर्ज कराने पर एक व्यक्ति को तकनीकी खामी के कारण परेशानी हुई। ई-एफआईआर पोर्टल पर शिकायत करने के बाद, उनकी शिकायत पर किसी और का मामला दर्ज हो गया, जिसके कारण उन्हें थाने के कई चक्कर लगाने पड़े। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। कौशांबी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने कार चोरी होने के बाद यूपी कॉप पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की तो ई-एफआईआर पर जारी हुए नंबर पर किसी दूसरे की शिकायत दर्ज हो गई। कई बार प्रयास करने पर पीड़ित को थाने के चक्कर काटने पड़े। अब काफी प्रयास के बाद कार चोरी का मुकदमा दर्ज हो सका।
वैशाली सेक्टर दो निवासी सुबोध कुमार मित्तल का कहना है कि 26 सितंबर की सुबह उनके घर के सामने खड़ी उनकी कार चोरी हो गई थी। उन्होंने डायल-112 पर सूचना देकर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, इसके बाद उन्होंने आनलाइन शिकायत दर्ज की।
उनका कहना है कि ई-एफआइआर की कापी में आनलाइन जानकारी नहीं दिखाई दी। बाद में 30 सितंबर को उन्हें आनलाइन शिकायत नंबर भी जारी हो गया। नौ अक्टूबर को वह जानकारी करने के लिए कौशांबी थाने पहुंचे तब पुलिसकर्मियों ने उन्हें बताया कि तकनीकी खामी के कारण उनकी शिकायत पर किसी अंशुल अग्रवाल का मुकदमा दर्ज हो गया है। उन्हें दोबारा आनलाइन शिकायत करने की बात कहकर वापस भेज दिया गया।
उन्होंने दोबारा प्रयास किया तो पोर्टल पर उन्हें थाने से संपर्क करने की बात कहकर समस्या निस्तारित कर दी गई। जब वह समस्या लेकर तीसरी बार थाने गए तब जाकर पुलिस ने 12 अक्टूबर को कार चोरी का मुकदमा दर्ज किया। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि कार चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। तकनीकी खामी के कारण समस्या उत्पन्न हुई थी, इसका समाधान करा दिया गया है। थाने से परेशानी क्यों हुई, इसकी जांच कराई जाएगी।
