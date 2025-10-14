ई-एफआईआर पर दूसरे की शिकायत दर्ज, पीड़ित को लगाने पड़े थाने के चक्कर; पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। कौशांबी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने कार चोरी होने के बाद यूपी कॉप पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की तो ई-एफआईआर पर जारी हुए नंबर पर किसी दूसरे की शिकायत दर्ज हो गई। कई बार प्रयास करने पर पीड़ित को थाने के चक्कर काटने पड़े। अब काफी प्रयास के बाद कार चोरी का मुकदमा दर्ज हो सका।

वैशाली सेक्टर दो निवासी सुबोध कुमार मित्तल का कहना है कि 26 सितंबर की सुबह उनके घर के सामने खड़ी उनकी कार चोरी हो गई थी। उन्होंने डायल-112 पर सूचना देकर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, इसके बाद उन्होंने आनलाइन शिकायत दर्ज की।

उनका कहना है कि ई-एफआइआर की कापी में आनलाइन जानकारी नहीं दिखाई दी। बाद में 30 सितंबर को उन्हें आनलाइन शिकायत नंबर भी जारी हो गया। नौ अक्टूबर को वह जानकारी करने के लिए कौशांबी थाने पहुंचे तब पुलिसकर्मियों ने उन्हें बताया कि तकनीकी खामी के कारण उनकी शिकायत पर किसी अंशुल अग्रवाल का मुकदमा दर्ज हो गया है। उन्हें दोबारा आनलाइन शिकायत करने की बात कहकर वापस भेज दिया गया।