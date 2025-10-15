गाजियाबाद में भाजपा नेता के घर ईडी की छापामारी, कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप

गाजियाबाद के लोनी में ईडी ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता अलीमुद्दीन अंसारी और उनके साथी नफीस के घर पर छापा मारा। पंजाब से आई ईडी टीम ने स्थानीय पुलिस को बिना बताए यह कार्रवाई की। सूत्रों के अनुसार, अलीमुद्दीन अंसारी के मुजफ्फरनगर निवासी नवाब उर्फ लविश चौधरी से करीबी रिश्ते हैं।