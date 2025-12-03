Language
    SIR In UP: गाजियाबाद में मिले 19 हजार से अधिक डुप्लीकेट वोटर, अन्य जगहों की सूची में दर्ज है नाम

    By Abhishek Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:00 AM (IST)

    गाजियाबाद में 19 हजार से ज़्यादा डुप्लीकेट वोटर पाए गए हैं, जिनके नाम अन्य जगहों की सूची में भी दर्ज हैं। प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और इन ...और पढ़ें

    Hero Image

    गाजियाबाद में मिले 19 हजार से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची का एसआइआर किया जा रहा है। इसके तहत अब तक जिले में 19 हजार से अधिक डुप्लीकेट वोटर मिल चुके हैं, इन वोटरों ने पहले से ही किसी अन्य जगह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा रखा है।

    जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र में कुल 53,624 मतदाता मृतक मिले हैं। 3,30,379 मतदाता अपने पते पर अब नहीं रहते हैं, उनको ट्रेस करना भी मुश्किल हो रहा है। 3,08,895 मतदाता ऐसे हैं, जो कि अब स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। जिले के 19,307 मतदाताओं का नाम पहले से ही दूसरी जगह मतदाता सूची में दर्ज मिला है।

    19,578 मतदाता अन्य श्रेणी के हैं, जिन्होंने अब तक गणना प्रपत्र जमा नहीं किया है।

    विधानसभा मतदाता आंकड़े

    विधानसभा का नाम कुल मतदाता मृतक अनुपस्थित शिफ्टेड मतदाता डुप्लीकेट वोटर अन्य
    लोनी 5,32,755 8,545 60,843 37,405 2,163 4,633
    मुरादनगर 4,59,698 9,660 18,664 48,892 3,400 1,018
    साहिबाबाद 10,42,469 18,243 1,72,365 1,58,005 6,907 7,890
    गाजियाबाद 4,68,304 9,337 51,582 46,216 3,472 3,606
    मोदीनगर 3,34,765 7,839 26,925 18,377 3,365 2,431
    कुल 28,37,991 53,624 3,30,379 3,08,895 19,307 19,578