किसानों के लिए खुशखबरी, ड्रोन से 5 मिनट में एक एकड़ खेत में होगा यूरिया का छिड़काव; 150 रुपये तक की होगी बचत

अभिषेक सिंह, गाजियाबाद। केंद्र सरकार की मंशा है कि परंपरागत तरीके को छोड़कर आधुनिक तरीके से किसान खेती करें, जिससे कि अधिक उपज की पैदावार हो और किसानों को खेती में आने वाली लागत भी कम खर्च करनी पड़े। इसी क्रम में अब गाजियाबाद में कृषक उत्पादक संघ से जुड़े किसानों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देकर ड्रोन पायलट बनाने की तैयारी है, जिससे कि वह खेतों में ड्रोन के माध्यम से यूरिया, डीएपी सहित अन्य अन्य फर्टिलाइजर उत्पाद का छिड़काव कर सकें।

वर्तमान में ज्यादातर किसान खेतों में यूरिया, डीएपी सहित अन्य फर्टिलाइजर उत्पाद का छिड़काव दिहाड़ी मजदूर के माध्यम से कराते हैं या खुद करते हैं। एक एकड़ कृषि भूमि में यूरिया का छिड़काव करने में लगभग चार से पांच घंटे का समय लगता है, इसके बावजूद ठीक तरीके से पूरे खेत में यूरिया का छिड़काव नहीं हो पाता है।

100 - 150 रुपये तक की होगी बचत इस वजह से फसल की उत्पादकता भी कम होती है। ऐसा न हो, इसके लिए एक कंपनी की मदद से जिला प्रशासन द्वारा ड्रोन के माध्यम से खेतों में यूरिया का छिड़काव कराने की तैयारी शुरू की गई है। इसके लिए कृषक उत्पादक संघ और कंपनी के पदाधिकारियों के बीच एक दौर की वार्ता हो चुकी है।