    रील्स के चक्कर में जान पर खेल... मोदीनगर में सड़क पर कार ड्रिफ्टिंग, वीडियो वायरल

    By Vikas Verma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:38 PM (IST)

    मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ रोड पर एक युवक का कार से ड्रिफ्टिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में, एक युवक सड़क के बीच कार से ड्रिफ्टिंग कर रहा ह ...और पढ़ें

    मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ रोड पर एक युवक का कार से ड्रिफ्टिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। रील्स बनाने के चक्कर में लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब मोदीनगर से भी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। यहां मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ रोड पर एक युवक सड़क के बीच में कार से ड्रिफ्टिंग करता दिख रहा है।

    दूसरा युवक सड़क पर अपनी कार रोककर, सनरूफ खोलकर अपने मोबाइल फोन से कार के ड्रिफ्टिंग स्टंट को रिकॉर्ड कर रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो करीब बीस सेकंड का है और इसे शान सैफी के इंस्टाग्राम अकाउंट से अपलोड किया गया है।

    बताया जा रहा है कि यह वीडियो मोदीनगर में मोदी स्टील के पास का है। रात के समय दोनों कारें सड़क के बीच में खड़ी हैं। एक युवक सनरूफ खोलकर वीडियो बना रहा है, जबकि दूसरा युवक दूसरी कार में पार्किंग लाइट जलाकर स्टंट कर रहा है। वह कार को ड्रिफ्ट करता है और फिर उसे उल्टी दिशा में पार्क कर देता है।

    बैकग्राउंड में तेज म्यूज़िक भी बज रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है। मोदीनगर के ACP ने बताया कि पुलिस वीडियो के आधार पर कार चालक का पता लगाने की कोशिश कर रही है।