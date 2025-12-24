रील्स के चक्कर में जान पर खेल... मोदीनगर में सड़क पर कार ड्रिफ्टिंग, वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। रील्स बनाने के चक्कर में लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब मोदीनगर से भी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। यहां मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ रोड पर एक युवक सड़क के बीच में कार से ड्रिफ्टिंग करता दिख रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दूसरा युवक सड़क पर अपनी कार रोककर, सनरूफ खोलकर अपने मोबाइल फोन से कार के ड्रिफ्टिंग स्टंट को रिकॉर्ड कर रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो करीब बीस सेकंड का है और इसे शान सैफी के इंस्टाग्राम अकाउंट से अपलोड किया गया है।

बताया जा रहा है कि यह वीडियो मोदीनगर में मोदी स्टील के पास का है। रात के समय दोनों कारें सड़क के बीच में खड़ी हैं। एक युवक सनरूफ खोलकर वीडियो बना रहा है, जबकि दूसरा युवक दूसरी कार में पार्किंग लाइट जलाकर स्टंट कर रहा है। वह कार को ड्रिफ्ट करता है और फिर उसे उल्टी दिशा में पार्क कर देता है।