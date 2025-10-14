Language
    Ghaziabad News: बेटी पैदा होने पर महिला को जिंदा जलाने का प्रयास, ससुरालियों ने किया प्रताड़ित

    By Vikas Verma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:49 AM (IST)

    भोजपुर के त्योड़ी गांव में एक विवाहिता को बेटी पैदा होने पर ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया। आरोप है कि उन्होंने गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की और कमरे में आग लगा दी। पड़ोसियों ने उसे बचाया। एसीपी मोदीनगर के आदेश पर छह ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता नाजिया ने ससुर पर गंदी नजर रखने का भी आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, भोजपुर। भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव त्योडी-7 बिस्वा में बेटी पैदा होने पर विवाहिता को ससुरालियों द्वारा प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गला दबाकर विवाहिता की हत्या करने की भी कोशिश की गई। जब विवाहिता बेहोश हो गई तो ससुरालियों ने उनके कमरे में आग लगा दी। आसपास के लोगों ने उन्हें बचाया। मामले में एसीपी मोदीनगर के आदेश पर भोजपुर थाने में छह ससुरालियों पर केस दर्ज किया गया है।

    पीड़िता नाजिया का निकाह त्योड़ी-7 बिस्वा के कैफ के साथ हुआ था। शादी के बाद ससुरालियों का व्यवहार उनके प्रति सही था। कुछ समय बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। आरोप है कि तभी से ससुराल के लोगों ने उन्हें ताने देने शुरू कर दिये। ससुराल के लोग बेटे की आस लगाए बैठे थे। इसको लेकर उनके साथ आए दिन मारपीट की जाने लगी। इतना ही नहीं, विवाहिता पर ससुर द्वारा गंदी नजर रखने का भी आरोप है, लेकिन परिवार बना रहे इसलिए विवाहिता सब सहती रही।

    अब कुछ दिन पहले आरोपितों ने विवाहिता को बुरी तरह पीट दिया। इसके बाद गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। इस बीच वे बेहोश हो गई। ससुरालियों को लगा कि विवाहिता की मौत हो चुकी है। इसलिए उन्होंने कमरे में आग लगा दी।

    आसपास के लोगों ने किसी तरह दरवाजा तोड़कर विवाहिता काे बचाया। तभी से विवाहिता अपने मायके रह रही हैं। उनकी तरफ से एसीपी माेदीनगर से शिकायत कर ससुरालियों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई। मामले में एसीपी मोदीनगर ने बताया कि कैफ, कौशर, दानिश्ता, साहिस्ता, निशा व रियाजुल पर केस दर्ज किया गया है। जिसकी भूमिका छानबीन में सामने आएगी, उसकी गिरफ्तारी होगी।