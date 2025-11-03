सीसीटीवी ने पकड़ा 'चोर नौकरानी' का खेल, इंदिरापुरम में बैग भरकर सामान ले गई; वीडियो वायरल
इंदिरापुरम में एक घरेलू सहायिका के चोरी करते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। कृष्णा अपरा सोसाइटी में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति ने सहायिका पर घर से मोबाइल, रुपये और कपड़े चुराने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सहायिका की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में सहायिका बैग में सामान भरकर ले जाती हुई दिख रही है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के एक घर से सामान ले जाते हुए घरेलू सहायिका के तीन वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं। कृष्णा अपरा सोसाइटी में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर काम करने वाली महिला घर से सामान बैग में भरकर ले जाती दिख रही है। दंपत्ति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी घरेलू सहायिका के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
कृष्णा अपरा गार्डन सोसाइटी में बुजुर्ग अरविंद कुमार अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। उन्होंने घर के कामों के लिए एक घरेलू सहायिका को रखा है। रविवार को घरेलू सहायिका किरण के वीडियो ऑनलाइन वायरल हुए। ये वीडियो घर के सीसीटीवी फुटेज थे। इन वीडियो में किरण घर से सामान उठाकर बैग में रखती दिख रही है।
एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि दंपत्ति का बेटा विदेश में है और बेटी शादी के बाद उसी सोसाइटी के दूसरे टावर में रहती है। बुजुर्ग दंपत्ति के घर में लगे सीसीटीवी कैमरों से रविवार को 48, 16 और 31 सेकंड की तीन फुटेज ऑनलाइन वायरल हुईं। तीनों फुटेज 1 नवंबर की दोपहर करीब 2:30 बजे की हैं। पहले फुटेज में एक महिला मोबाइल फोन और एक बैग लेकर घर से बाहर निकलती दिख रही है।
बाकी दो फुटेज में भी आरोपी महिला सामान ले जाती दिख रही है। पुलिस ने प्रसारित वीडियो का संज्ञान लिया और जाँच की, जिसके बाद बुज़ुर्ग दंपत्ति का पता चला। महिला पर घर से दो मोबाइल फोन, 10,000 रुपये और कपड़ों से भरा एक बैग चुराने का आरोप है। एसीपी ने बताया कि आरोपी घरेलू सहायक की तलाश की जा रही है।
