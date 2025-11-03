सीसीटीवी ने पकड़ा 'चोर नौकरानी' का खेल, इंदिरापुरम में बैग भरकर सामान ले गई; वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के एक घर से सामान ले जाते हुए घरेलू सहायिका के तीन वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं। कृष्णा अपरा सोसाइटी में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर काम करने वाली महिला घर से सामान बैग में भरकर ले जाती दिख रही है। दंपत्ति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी घरेलू सहायिका के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

कृष्णा अपरा गार्डन सोसाइटी में बुजुर्ग अरविंद कुमार अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। उन्होंने घर के कामों के लिए एक घरेलू सहायिका को रखा है। रविवार को घरेलू सहायिका किरण के वीडियो ऑनलाइन वायरल हुए। ये वीडियो घर के सीसीटीवी फुटेज थे। इन वीडियो में किरण घर से सामान उठाकर बैग में रखती दिख रही है।

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि दंपत्ति का बेटा विदेश में है और बेटी शादी के बाद उसी सोसाइटी के दूसरे टावर में रहती है। बुजुर्ग दंपत्ति के घर में लगे सीसीटीवी कैमरों से रविवार को 48, 16 और 31 सेकंड की तीन फुटेज ऑनलाइन वायरल हुईं। तीनों फुटेज 1 नवंबर की दोपहर करीब 2:30 बजे की हैं। पहले फुटेज में एक महिला मोबाइल फोन और एक बैग लेकर घर से बाहर निकलती दिख रही है।