छोटी दीपावली पर बिके धनतेरस से अधिक वाहन, फूलों से लेकर मूर्तियों की दुकानों पर रही भीड़

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। छोटी दीपावली के अवसर पर रविवार को धनतेरस के दिन की अपेक्षा अधिक वाहनों की बिक्री हुई। वाहनों के शोरूम पर सुबह से ही खरीदारों की आना शुरू हो गया और देर शाम तक वाहनों की बिक्री की गई। खरीदारों को जीएसटी की दर में हुई कमी के अलावा वाहन कंपनी की ओर से दी जा रही छूट का भी लाभ मिला। इससे लोगों में खुशी देखने को मिली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक अनुमान के तहत रविवार को जिले में 1,500 से अधिक दोपहिया और चार पहिया वाहनों की बिक्री हुई है। इसके अलावा फूलों की बाजार भी महका हुआ नजर आया। पूजा के लिए गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियों की खरीद के लिए दोपहर से ही दुकानों पर भीड़ नजर आई। लोगों ने घर की सजावट के लिए भी खरीदारी की।



वाहनों की खरीद के लिए पहुंचे लोगों ने बताया कि इस बार धनतेरस का पर्व शनिवार के दिन था। शनिवार के दिन लोहे के सामान की खरीद करना कम पसंद किया जाता है। इस वजह से उन्होंने पहले से ही रविवार के दिन वाहन की खरीद के लिए एडवांस में बुकिंग कर दी थी।

चार पहिया वाहन के शोरूम पर 1500 सीसी इंजन वाले वाहनों की खरीद अधिक रही। पेट्रोल और सीएनजी वाले वाहन अधिक खरीदे गए। पटेल नगर स्थित टाटा कंपनी के वाहनों की बिक्री करने वाले सब मोटर्स के जीएम रवि करना ने बताया कि शनिवार को महज 27 वाहनों की बिक्री हुई जबकि रविवार को सौ से अधिक वाहनों की बिक्री की गई है।

वाहनों की की कीमत जीएसटी की दर कम होने के कारण पहले से ही 50 हजार से 1.50 लाख रुपये तक घट गई है, कंपनी की ओर से 10 हजार से एक लाख रुपये तक की छूट दी गई है। हीरो कंपनी के दोपहिया वाहन बेचने वाले अमन शोरूम के मैनेजर संजीत मिश्रा ने बताया कि शनिवार की अपेक्षा रविवार को दोपहिया वाहन भी अधिक बिके हैं, शनिवार को 40 तो रविवार को 60 दोपहिया वाहन की बिक्री की गई है।

दीपावली पर महका फूलों का बाजार, महंगाई का भी दिखा असर दीपावली के पर्व पर लाेग पूजा के लिए फूलों की खरीद भी करते हैं। सुबह से ही फूलों की खरीद के लिए भी दुकानों पर भीड़ रही। ग्राहकाें का कहना है कि महंगाई का असर फूलों की खरीद पर साफ दिखाई दिया, जन्माष्टमी की अपेक्षा दीपावली पर फूलों के दाम दोगुना तक महंगे हो गए हैं।

दुकान पर कमल, गुलाब, गेंदा के फूल की खरीद अधिक हुई। एक मीटर लंबी गेंदे की एक फूलमाला की कीमत 50 रुपये, आम के पत्ते और गेंदे के फूल से बनी एक लड़ी 60 रुपये, आर्किड और गुलदावरी के फूल की एक माला 300 रुपये तक मेें बेची गई। कमल का छोटा फूल 50 रुपये, कमल का बड़ा फूल सौ रुपये, पूजा में इस्तेमाल के लिए गुलाब का एक फूल पांच रुपये के दाम में बेचा गया। इसके अलावा सौ रुपये की कीमत में एक बैजंती माला की बिक्री की गई। गेंदे का फूल 300 रुपये किलो, गुलाब का फूल 600 रुपये किलो और गुलाब की पत्तियां 300 रुपये किलो के दाम पर बेची गईं।

पूजा के लिए खरीदी गईं गणेश - लक्ष्मी की मूर्तियां दीपावली के पर्व पर भगवान गणेश - लक्ष्मी की पूजा की जाती है। रविवार को मूर्तियों की छोटी और बड़ी सभी दुकानों पर भीड़ देखने को मिली। लाेगों ने मिट्टी से बनी मूर्तियों के अलावा मार्बल से बनीं मूर्तियां अधिक खरीदीं।

बाजार में दस रुपये से लेकर 20 हजार तक की गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति बिक्री के लिए दुकानों पर उपलब्ध रहीं। सफेद धातु, पीतल से बनी मूर्तियों के खरीदार भी नजर आए। माता लक्ष्मी ने उल्लू को अपनी सवारी के रूप में चुना है , इसलिए लोगों ने गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति के साथ ही उल्लू की मूर्ति की भी खरीद की है। इसके अलावा घरों की सजावट का सामान, दीये, रोशनी, बंधनवार के लिए लाइटें भी खरीदी गईं।