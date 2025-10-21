दीपावली की खुशियां बदलीं मातम में, घरेलू विवाद के चलते नंदग्राम दो युवकों ने की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नंदग्राम थानाक्षेत्र में घरेलू विवाद में दो युवकों ने जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय के मुताबिक नंदग्राम की विकलांग कालोनी निवासी 20 वर्षीय अभिषेक ने मंगलवार सुबह करीब नौ बजे जहरीला पदार्थ खा लिया।

स्वजन उन्हें संयुक्त जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभिषेक के भांजे सूरज का कहना है कि रात सभी स्वजन ने दीवाली पर खूब पटाखे फोड़े थे। उसके बाद सभी लोग देर रात सो गए। सुबह अभिषेक बिस्तर पर अचेत थे और उनके मुंह से खून आ रहा था। तत्काल उन्हें नजदीक के मरियम अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन वहां चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया।