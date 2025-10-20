दीवाली पर घर जाने वालों की उमड़ी भीड़, बस की छतों पर बैठकर गए लोग

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दीवाली पर घर जाने वालों की भीड़ के कारण रविवार को बसोें में भीड़ रही। शहर के प्रमुख ट्रैफिक जंक्शनों पर वाहनों के दबाव के कारण वाहनों की रफ्तार भी धीमी रही। लालकुआं पर डग्गामार बसों की छत पर यात्रियों को सफर कर जाना पड़ा। रोडवेज की बसों में भी यात्रियों की भीड़ रही।

रविवार को दोपहर से जीटी रोड स्थित लालकुआं चौराहे पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। लंबी दूरी की रोडवेज बसों में दिल्ली एवं कौशांबी से ही यात्रियों की भीड़ के कारण लालकुआं पर खड़े यात्रियों को घुसने का मौका ही नहीं मिला। इसका डग्गामार बस चालकों ने लाभ उठाया। डग्गामार बसों की छत पर बैठकर लोगों ने मजबूरी में सफर किया।