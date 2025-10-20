दीवाली पर घर जाने वालों की उमड़ी भीड़, बस की छतों पर बैठकर गए लोग
दीवाली के अवसर पर घर जाने की जल्दी में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसके कारण बसों में बहुत अधिक भीड़ हो गई। लालकुआं पर डग्गामार बसों की छतों पर बैठकर लोगों को यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जीटी रोड और बाजारों में भी भारी यातायात जाम देखने को मिला। ट्रैफिक पुलिस यातायात को नियंत्रित करने का प्रयास करती रही।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दीवाली पर घर जाने वालों की भीड़ के कारण रविवार को बसोें में भीड़ रही। शहर के प्रमुख ट्रैफिक जंक्शनों पर वाहनों के दबाव के कारण वाहनों की रफ्तार भी धीमी रही। लालकुआं पर डग्गामार बसों की छत पर यात्रियों को सफर कर जाना पड़ा। रोडवेज की बसों में भी यात्रियों की भीड़ रही।
रविवार को दोपहर से जीटी रोड स्थित लालकुआं चौराहे पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। लंबी दूरी की रोडवेज बसों में दिल्ली एवं कौशांबी से ही यात्रियों की भीड़ के कारण लालकुआं पर खड़े यात्रियों को घुसने का मौका ही नहीं मिला। इसका डग्गामार बस चालकों ने लाभ उठाया। डग्गामार बसों की छत पर बैठकर लोगों ने मजबूरी में सफर किया।
ट्रैफिक पुलिस के जवान प्रमुख तिराहे-चौराहों पर यातायात नियंत्रित करते रहे। रविवार को भी शहर के अधिकांश बाजारों में लाेगों की भीड़ रही। इस कारण अंबेडकर रोड और घंटाघर पर वाहनों का दबाव रहा। रमतेराम रोड, मालीवाड़ा, वसंत रोड, राकेश मार्ग, गांधीनगर, बजरिया समेत अन्य बाजारों में लोगों की भीड़ रही।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।