    दीवाली पर भी बाजार में रहेगा अंधेरा! साहिबाबाद के व्यापारियों ने किया बड़ा एलान

    By Shobhit Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:36 PM (IST)

    साहिबाबाद के व्यापारियों ने बिजली कटौती के विरोध में दीवाली पर भी बाजार बंद रखने का एलान किया है। उनका कहना है कि बार-बार बिजली कटौती से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। व्यापारियों ने प्रदर्शन कर बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि मांगें न मानी गईं तो आंदोलन जारी रहेगा। बिजली विभाग ने समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है।

    इंदिरापुरम व्यापार मंडल ने ऐलान किया है कि इस बार दिवाली पर बाजार नहीं सजाएंगे।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम व्यापार मंडल ने ऐलान किया है कि इस बार दिवाली पर बाजार नहीं सजाएंगे। अध्यक्ष ओमबीर यादव ने बताया कि ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देने और हाउस टैक्स में बढ़ोतरी के विरोध में व्यापार मंडल बाजार नहीं सजाएगा।

    उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यापार के कारण स्थानीय बाजारों को नुकसान हो रहा है। ई-कॉमर्स पर ढेरों सेल और ऑफर देकर ग्राहकों को लुभाया जाता है। इससे त्योहारों के दौरान बाजारों में बिक्री प्रभावित होती है।

    मीडिया प्रभारी किशोर ठाकुर ने बताया कि गाजियाबाद में भी कई संगठन बढ़े हुए हाउस टैक्स का विरोध कर रहे हैं। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। हाउस टैक्स में अधिकारियों द्वारा दिखाई जा रही मनमानी का भी विरोध किया जा रहा है।