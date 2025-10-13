दीवाली पर भी बाजार में रहेगा अंधेरा! साहिबाबाद के व्यापारियों ने किया बड़ा एलान

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम व्यापार मंडल ने ऐलान किया है कि इस बार दिवाली पर बाजार नहीं सजाएंगे। अध्यक्ष ओमबीर यादव ने बताया कि ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देने और हाउस टैक्स में बढ़ोतरी के विरोध में व्यापार मंडल बाजार नहीं सजाएगा।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यापार के कारण स्थानीय बाजारों को नुकसान हो रहा है। ई-कॉमर्स पर ढेरों सेल और ऑफर देकर ग्राहकों को लुभाया जाता है। इससे त्योहारों के दौरान बाजारों में बिक्री प्रभावित होती है।

मीडिया प्रभारी किशोर ठाकुर ने बताया कि गाजियाबाद में भी कई संगठन बढ़े हुए हाउस टैक्स का विरोध कर रहे हैं। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। हाउस टैक्स में अधिकारियों द्वारा दिखाई जा रही मनमानी का भी विरोध किया जा रहा है।