दीवाली आज, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया शहर; दीपों से सजे घर-द्वार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दीयों का त्योहार दीवाली इस साल 20 अक्टूबर यानी सोमवार को मनाया जा रहा है। रविवार को लोगों ने नरक निवारण चतुर्दशी एवं छोटी दीवाली का त्योहार मनाया। त्योहार को लेकर कई दिन से शहर में सजावट की रौनक देखने को मिल रही है। कई दिन पहले से शहर भर में घर, दुकान, ऑफिस एवं बाजारों को सुंदर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है।

मंदिरों में भी विशेष तौर पर साफ सफाई की गई है। साथ ही लाइटों एवं फूलों से सजाया गया है। छोटी दीवाली के दिन रविवार को भी लोगों ने दीये जलाए और आतिशबाजी कर त्योहार की खुशी। साथ ही अपने संगे संबंधी एवं दोस्तों को उपहार देकर पर्व की शुभकामनाएं दीं।