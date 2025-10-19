Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    धनतेरस पर कार जीतने का झांसा देकर युवक से 20 हजार की ठगी, पैसे जमा करवाकर युवती ने बंद किया फोन

    By Vijay Bhushan Tyagi Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 03:49 PM (IST)

    धनतेरस पर एक युवक को कार जीतने का लालच देकर 20 हजार रुपये की ठगी की गई। आरोपी युवती ने युवक को पैसे जमा करने के लिए कहा और फिर फोन बंद कर दिया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण, मुरादनगर। थाना क्षेत्र में रेलवे रोड पर रहने वाले युवक को धनतेरस पर कार जीतने का झांसा देकर उसके साथ 20 हजार रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। युवक ने आरोपित के खिलाफ शिकायत करके कार्रवाई की मांग की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डिफेंस कालोनी में रहने वाले युवक सिद्धार्थ शर्मा एक निजी कंपनी में काम करते हैं । सिद्धार्थ के अनुसार शनिवार सुबह उनके फोन पर एक अज्ञात युवती की काल आई थी, युवती ने उन्हें बताया कि एक नामी कंपनी द्वारा धनतेरस पर किए गए लकी ड्रा के आधार पर उनकी एक कार इनाम में निकली है।

    युवती ने बंद किया फोन

    कार का क्लेम करने से पहले युवक को 20 हजार रुपये बतौर जमानत संबंधित खाते में जमा करने थे। युवक ने बताए गए खाते में पैसे जमा कर दिए। पैसे जमा करने के बाद से युवती का फोन बंद है। युवक ने ठगी की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।