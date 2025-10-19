धनतेरस पर कार जीतने का झांसा देकर युवक से 20 हजार की ठगी, पैसे जमा करवाकर युवती ने बंद किया फोन
धनतेरस पर एक युवक को कार जीतने का लालच देकर 20 हजार रुपये की ठगी की गई। आरोपी युवती ने युवक को पैसे जमा करने के लिए कहा और फिर फोन बंद कर दिया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, जागरण, मुरादनगर। थाना क्षेत्र में रेलवे रोड पर रहने वाले युवक को धनतेरस पर कार जीतने का झांसा देकर उसके साथ 20 हजार रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। युवक ने आरोपित के खिलाफ शिकायत करके कार्रवाई की मांग की।
डिफेंस कालोनी में रहने वाले युवक सिद्धार्थ शर्मा एक निजी कंपनी में काम करते हैं । सिद्धार्थ के अनुसार शनिवार सुबह उनके फोन पर एक अज्ञात युवती की काल आई थी, युवती ने उन्हें बताया कि एक नामी कंपनी द्वारा धनतेरस पर किए गए लकी ड्रा के आधार पर उनकी एक कार इनाम में निकली है।
युवती ने बंद किया फोन
कार का क्लेम करने से पहले युवक को 20 हजार रुपये बतौर जमानत संबंधित खाते में जमा करने थे। युवक ने बताए गए खाते में पैसे जमा कर दिए। पैसे जमा करने के बाद से युवती का फोन बंद है। युवक ने ठगी की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।
