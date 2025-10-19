धनतेरस पर कार जीतने का झांसा देकर युवक से 20 हजार की ठगी, पैसे जमा करवाकर युवती ने बंद किया फोन

संवाद सहयोगी, जागरण, मुरादनगर। थाना क्षेत्र में रेलवे रोड पर रहने वाले युवक को धनतेरस पर कार जीतने का झांसा देकर उसके साथ 20 हजार रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। युवक ने आरोपित के खिलाफ शिकायत करके कार्रवाई की मांग की।

डिफेंस कालोनी में रहने वाले युवक सिद्धार्थ शर्मा एक निजी कंपनी में काम करते हैं । सिद्धार्थ के अनुसार शनिवार सुबह उनके फोन पर एक अज्ञात युवती की काल आई थी, युवती ने उन्हें बताया कि एक नामी कंपनी द्वारा धनतेरस पर किए गए लकी ड्रा के आधार पर उनकी एक कार इनाम में निकली है।