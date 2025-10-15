गाजियाबाद में डेंगू का कहर, मरीजों की संख्या में भारी उछाल
गाजियाबाद में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत है और लोगों को बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी जा रही है। मानसून के बाद जलभराव और मच्छरों के प्रजनन के कारण मामलों में वृद्धि हुई है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि मलेरिया के नए मामलों में कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, महज डेढ़ महीने में डेंगू के मरीजों की संख्या 59 से बढ़कर 210 हो गई है। एक सितंबर को डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 59 थी। महज 45 दिनों में 141 नए मरीज मिले हैं।
इनमें से ज्यादातर स्वस्थ हैं, लेकिन कई बुखार और वायरल संक्रमण से पीड़ित हैं। छह मरीजों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती इन मरीजों में प्लेटलेट्स की संख्या भी कम है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत घर-घर सर्वे और नोटिस जारी करने के बावजूद घरों में डेंगू मच्छर का लार्वा मिल रहा है।
मंगलवार को 123 और बुधवार को 78 लोगों को नोटिस जारी किए गए। पिछले 24 घंटे में डेंगू के चार नए मरीज मिले हैं। दो मरीजों की जांच रिपोर्ट सरकारी लैब से और दो की निजी लैब से आई है। दो दिन में दस नए डेंगू मरीज मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में बुखार के मरीजों की निगरानी तेज कर दी गई है।
बुखार के मरीजों के लिए तीन दिन बाद डेंगू और मलेरिया की रैपिड जांच की संख्या बढ़ा दी गई है। मलेरिया के मरीजों की कुल संख्या 86 हो गई है। जिला निगरानी अधिकारी डॉ. आरके गुप्ता ने नियमित सफाई की सलाह दी है। साफ पानी जमा होने से बचें। कूलर, एयर कंडीशनर और गमलों को रोज़ाना साफ करें। रात में मच्छरदानी लगाकर सोएं।
दो दिनों में मिले नए डेंगू मरीजों का क्षेत्रवार विवरण
|क्षेत्र
|विवरण
|खोड़ा कॉलोनी
|28 वर्षीय महिला
|साहिबाबाद
|39 वर्षीय पुरुष
|अर्थला
|30 वर्षीय महिला
|बृज विहार
|32 वर्षीय महिला
|अंबेडकर कॉलोनी
|18 वर्षीय महिला
|खोड़ा
|21 वर्षीय पुरुष
|नेहरू नगर
|39 वर्षीय पुरुष
|वैशाली
|45 वर्षीय पुरुष
|कौशांबी
|49 वर्षीय महिला
|क्रॉसिंग रिपब्लिक
|56 वर्षीय महिला
इन डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में बुखार के मरीजों की निगरानी की जा रही है
बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र, डासना, बुद्ध विहार, लोनी, मोदी नगर, मुराद नगर, दौलतपुरा, दीनदयाल पुरी, घूकना, हरसांव, राज नगर, हिंडन विहार, कड़कड़ मॉडल, कैला भट्टा, करहदा, करते शास्त्री नगर, खोड़ा कॉलोनी, खोड़ा गांव, कोट गांव, न्यू शालीमार गार्डन, महाराजपुर प्रथम में इंदिरापुरम, मकनपुर, मिर्ज़ापुर, अर्थला मोहन नगर, नेहरू गार्डन, न्यू डिफेंस कॉलोनी, वसुंधरा, राजबाग, सादिक नगर, साधना एन्क्लेव, साहिबाबाद, सरस्वती कॉलोनी, शालीमार गार्डन, शिप्रा सन सिटी, विजय नगर द्वितीय और प्रथम, बृज विहार, घूकना मोड़
इन मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में रैपिड किट का उपयोग करके मलेरिया परीक्षण किया जा रहा है
आदर्श नगर खोड़ा, अर्थला मोहन नगर, बृज विहार, बुद्ध विहार, भोजपुर, डासना, मोदी नगर, मुराद नगर, दौलतपुरा, दीनदयाल पुरी, न्यू डिफेंस कॉलोनी, हिंडन विहार, कैला भट्टा, खोड़ा गांव, महाराजपुर, मकनपुर, मिर्ज़ापुर, नेहरू नगर, राजबाग, साधना एन्क्लेव, सादिक नगर, बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र, वसुंधरा, विजयनगर, लोनी
पिछले पांच वर्षों में दर्ज डेंगू और मलेरिया के मामलों का विवरण
|वर्ष
|डेंगू
|मलेरिया
|2021
|1238
|31
|2022
|901
|19
|2023
|1261
|28
|2024
|196
|27
|2025
|210
|86
