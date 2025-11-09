Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में डेंगू का कहर: कुल केसों की संख्या पहुंची 300 के पार, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

    By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 08:54 AM (IST)

    गाजियाबाद में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, जहां मामलों की संख्या 300 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। लोगों को सफाई रखने और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि लोग डेंगू के लक्षणों और बचाव के बारे में जान सकें।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद।  पिछले 24 घंटे में डेंगू के दो नए मरीज मिले हैं। दोनाें मरीजों की जांच रिपोर्ट सरकारी लैब से आई है। इसके साथ ही जिले में डेंगू के कुल केसों की संख्या तीन सौ के पार पहुंच गई है। यह संख्या 301 हो गई है। अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती पांच मरीजों की हालत गंभीर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला एमएमजी अस्पताल के डेंगू वार्ड में डेंगू के चार और बुखार के आठ से अधिक गंभीर मरीज भर्ती हैं। मलेरिया के कुल मरीजों की संख्या 86 है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में 196 घरों में सर्वे के बाद 63 घरों में मिले डेंगू मच्छर के लार्वा को नष्ट कराया है। संबंधित को नोटिस भी दिया गया है।

    जिला सर्विलांस अधिकारी आरके गुप्ता का कहना है कि बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं लेकिन डेंगू जांच कराने पर रिपोर्ट कम मरीजों की पाजिटिव आ रही है। इससे साफ है कि डेंगू इस बार खतरनाक नहीं है। उन्होंने बताया कि डेंगू और मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में 20 नवंबर तक अभियान चलाकर बुखार के मरीजों की घर घर जाकर डेंगू और मलेरिया जांच की जायेगी।

    उनकी सलाह है कि घर और छत पर पानी एकत्र न होने दें। गमलों की सफाई जरूर करें। घर से बाहर जाने पर बाथरूम में टब को खाली करके जायें। बुखार होने पर पीसीएम की गोली के अलावा कोई दूसरी दवा कतई न लें। चिकित्सक की सलाह के बाद ही किसी अन्य दवा का उपयोग करें। रात को मच्छरदानी लगाकर ही सोएं। फुल स्लीव के कपड़े पहनें।

    24 घंटे में मिले डेंगू के नये मरीजों का क्षेत्रवार विवरण

    • वसुंधरा में 66 वर्षीय महिला
    • संजयनगर में 43 वर्षीय पुरुष

    डेंगू प्रभावित इन क्षेत्रों में 20 नवंबर तक होगी डेंगू की जांच

    बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र,डासना, बुद्धविहार,लोनी,मोदीनगर,मुरादनगर,दौलतपुरा,दीनदयालपुरी,घूकना,हरसांव,राजनगर ,हिंडन विहार,कड़कड़ माडल,कैला भट्टा, करहैडा,कार्टे शास्त्रीनगर,खोड़ा कालोनी,खोड़ा गांव,कोट गांव, न्यू शालीमार गार्डन,महाराजपुर प्रथम में इंदिरापुरम,मकनपुर, मिर्जापुर,अर्थला मोहननगर,नेहरू गार्डन,न्यू डिफेंस कालोनी,वसुंधरा,राजबाग,सद्दीकनगर,साधना एन्क्लेव, साहिबाबाद,सरस्वती कालोनी,शालीमार गार्डन,शिप्रा सन सिटी,विजयनगर द्वितीय एवं प्रथम,बृजविहार, घूकना मोड

    मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में 20 नवंबर तक होगी डेंगू और मलेरिया की जांच

    आदर्श नगर खोड़ा,अर्थला मोहननगर,बृजविहार, बुद्ध विहार,भोजपुर,डासना,मोदीनगर,मुरादनगर,दौलतपुरा,दीनदयालपुरी,न्यू डिफेंस कालोनी,हिंडन विहार,कैला भट्टा,खोड़ा गांव,महाराजपुर,मकनपुर,मिर्जापुर,नेहरू नगर,राजबाग,साधना एन्क्लेव,सद्दीकनगर,बुलंदशहर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, वसुंधरा, विजयनगर, लोनी