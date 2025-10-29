गाजियाबाद में डेंगू का कहर: 28 दिन में 101 नए मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी टेंशन

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 28 दिन में डेंगू के 101नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग का तनाव बढ़ गया है। मलेरिया विभाग की टीमें घर घर सर्वे करने में जुटी हुईं हैं। मंगलवार को टीमों ने 231 घरों में सर्वे के बाद 104 घरों में मिला डेंगू मच्छर का लार्वा नष्ट कराया है।

पिछले 24 घंटे में दो बच्चों समेत डेंगू के छह नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले में डेंगू के केसों की संख्या बढ़कर 258 हो गई है। तीनों मरीजों की जांच रिपोर्ट सरकारी लैब से और तीन की प्राइवेट लैब से आई है। मलेरिया के कुल मरीजों की संख्या 86 है।

जिला सर्विलांस अधिकारी आरके गुप्ता ने बताया कि तीन दिन तक बुखार न उतरने पर डेंगू की जांच जरूर करानी चाहिये। उनकी सलाह है कि बुखार होने पर पीसीएम की गोली के अलावा कोई दूसरी दवा कतई न लें। चिकित्सक की सलाह के बाद ही अन्य दवा का उपयोग किया जाये। रात को मच्छरदानी लगाकर ही सोएं। फुल स्लीव के कपड़े पहनें। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। 24 घंटे में मिले डेंगू के नये मरीजों का क्षेत्रवार विवरण लालकुआं में 14 वर्षीय किशोर

विजयनगर में 32 वर्षीय महिला

संजयनगर में आठ वर्षीय बच्ची

मुरादनगर में 70 वर्षीय बुजुर्ग

गौशाला फाटक के पास 33 वर्षीय पुरूष

राजनगर में 30 वर्षीय युवक डेंगू प्रभावित क्षेत्र बुलंदशहर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र,डासना, बुद्धविहार,लोनी,मोदीनगर,मुरादनगर,दौलतपुरा,दीनदयालपुरी,घूकना,हरसांव,राजनगर ,हिंडन विहार,कड़कड़ माडल,कैला भट्टा, करहैडा,कार्टे शास्त्रीनगर,खोड़ा कालोनी,खोड़ा गांव,कोट गांव, न्यू शालीमार गार्डन,महाराजपुर प्रथम में इंदिरापुरम,मकनपुर, मिर्जापुर,अर्थला मोहननगर,नेहरू गार्डन,न्यू डिफेंस कालोनी,वसुंधरा,राजबाग,सद्दीकनगर,साधना एन्क्लेव, साहिबाबाद,सरस्वती कालोनी,शालीमार गार्डन,शिप्रा सन सिटी,विजयनगर द्वितीय एवं प्रथम,बृजविहार, घूकना मोड