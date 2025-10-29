Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजियाबाद में डेंगू का कहर: 28 दिन में 101 नए मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी टेंशन

    By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:14 AM (IST)

    गाजियाबाद में डेंगू का प्रकोप जारी है, पिछले 28 दिनों में 101 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग चिंतित है और घर-घर जाकर सर्वे कर रहा है, जिसमें लार्वा नष्ट किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में छह नए मरीज मिले हैं, जिससे कुल संख्या 258 हो गई है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 28 दिन में डेंगू के 101नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग का तनाव बढ़ गया है। मलेरिया विभाग की टीमें घर घर सर्वे करने में जुटी हुईं हैं। मंगलवार को टीमों ने 231 घरों में सर्वे के बाद 104 घरों में मिला डेंगू मच्छर का लार्वा नष्ट कराया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिछले 24 घंटे में दो बच्चों समेत डेंगू के छह नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले में डेंगू के केसों की संख्या बढ़कर 258 हो गई है। तीनों मरीजों की जांच रिपोर्ट सरकारी लैब से और तीन की प्राइवेट लैब से आई है। मलेरिया के कुल मरीजों की संख्या 86 है।

    जिला सर्विलांस अधिकारी आरके गुप्ता ने बताया कि तीन दिन तक बुखार न उतरने पर डेंगू की जांच जरूर करानी चाहिये। उनकी सलाह है कि बुखार होने पर पीसीएम की गोली के अलावा कोई दूसरी दवा कतई न लें।

    चिकित्सक की सलाह के बाद ही अन्य दवा का उपयोग किया जाये। रात को मच्छरदानी लगाकर ही सोएं। फुल स्लीव के कपड़े पहनें। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं।

    24 घंटे में मिले डेंगू के नये मरीजों का क्षेत्रवार विवरण

    • लालकुआं में 14 वर्षीय किशोर
    •  विजयनगर में 32 वर्षीय महिला
    • संजयनगर में आठ वर्षीय बच्ची
    •  मुरादनगर में 70 वर्षीय बुजुर्ग
    • गौशाला फाटक के पास 33 वर्षीय पुरूष
    • राजनगर में 30 वर्षीय युवक

    डेंगू प्रभावित क्षेत्र

    बुलंदशहर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र,डासना, बुद्धविहार,लोनी,मोदीनगर,मुरादनगर,दौलतपुरा,दीनदयालपुरी,घूकना,हरसांव,राजनगर ,हिंडन विहार,कड़कड़ माडल,कैला भट्टा, करहैडा,कार्टे शास्त्रीनगर,खोड़ा कालोनी,खोड़ा गांव,कोट गांव, न्यू शालीमार गार्डन,महाराजपुर प्रथम में इंदिरापुरम,मकनपुर, मिर्जापुर,अर्थला मोहननगर,नेहरू गार्डन,न्यू डिफेंस कालोनी,वसुंधरा,राजबाग,सद्दीकनगर,साधना एन्क्लेव, साहिबाबाद,सरस्वती कालोनी,शालीमार गार्डन,शिप्रा सन सिटी,विजयनगर द्वितीय एवं प्रथम,बृजविहार, घूकना मोड

    मलेरिया प्रभावित क्षेत्र

    आदर्श नगर खोड़ा,अर्थला मोहननगर,बृजविहार, बुद्ध विहार,भोजपुर,डासना,मोदीनगर,मुरादनगर,दौलतपुरा,दीनदयालपुरी,न्यू डिफेंस कालोनी,हिंडन विहार,कैला भट्टा,खोड़ा गांव,महाराजपुर,मकनपुर,मिर्जापुर,नेहरू नगर,राजबाग,साधना एन्क्लेव,सद्दीकनगर,बुलंदशहर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, वसुंधरा, विजयनगर, लोनी

    पिछले पांच वर्षों में मिले डेंगू-मलेरिया के केसों का विवरण