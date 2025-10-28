Language
    गाजियाबाद में डेंगू का कहर, 24 घंटे में मिले तीन नए मामले; संख्या बढ़कर हुई 252

    By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 09:43 AM (IST)

    गाजियाबाद में डेंगू का प्रकोप जारी है, पिछले 24 घंटों में तीन नए मामले सामने आने से रोगियों की संख्या 252 हो गई है। मलेरिया विभाग के सर्वे में 72 घरों में डेंगू का लार्वा मिला है, जिसे नष्ट कर दिया गया है। जिला सर्विलांस अधिकारी ने बुखार होने पर केवल पीसीएम लेने और डॉक्टर की सलाह का पालन करने की सलाह दी है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे में डेंगू के तीन नए मरीज मिलने के साथ ही संख्या बढ़कर 252 हो गई है। तीनों मरीजों की जांच रिपोर्ट सरकारी लैब से आई है। जिला एमएमजी अस्पताल के डेंगू वार्ड में तीन मरीज भर्ती है। इनमें एक किशोर शामिल है। मलेरिया के कुल मरीजों की संख्या 86 है।

    मलेरिया विभाग की टीम ने सोमवार को दो सौ घरों में सर्वे करने के बाद 72 घरों में डेंगू मच्छर का लार्वा ट्रेस किया है। लार्वा नष्ट कराते हुए टीम ने संबंधित लोगों को नोटिस दिया है। जिला सर्विलांस अधिकारी आरके गुप्ता ने बताया कि सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में पहुंचने वाले बुखार के मरीजों की डेंगू जांच अनिवार्य कर दी गई है।

    प्राइवेट अस्पतालों से बुखार के मरीजों का पूरा विवरण प्रतिदिन लिया जा रहा है। डेंगू संक्रमित मरीज एवं भर्ती गंभीर मरीजों की सूचना पोर्टल पर अपडेट कराई जा रही है। उनकी सलाह है कि बुखार होने पर पीसीएम की गोली के अलावा कोई दूसरी दवा कतई न लें। चिकित्सक की सलाह के बाद ही अन्य दवा का उपयोग किया जाये। रात को मच्छरदानी लगाकर ही सोएं। फुल स्लीव के कपड़े पहनें।

    24 घंटे में मिले डेंगू के नये मरीजों का क्षेत्रवार विवरण

    • कैला भट्टा में 39 वर्षीय पुरुष
    • राहुल गार्डन में 46 वर्षीय पुरुष
    •  नंदग्राम में 47 वर्षीय पुरुष