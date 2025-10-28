गाजियाबाद में डेंगू का कहर, 24 घंटे में मिले तीन नए मामले; संख्या बढ़कर हुई 252

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे में डेंगू के तीन नए मरीज मिलने के साथ ही संख्या बढ़कर 252 हो गई है। तीनों मरीजों की जांच रिपोर्ट सरकारी लैब से आई है। जिला एमएमजी अस्पताल के डेंगू वार्ड में तीन मरीज भर्ती है। इनमें एक किशोर शामिल है। मलेरिया के कुल मरीजों की संख्या 86 है।

मलेरिया विभाग की टीम ने सोमवार को दो सौ घरों में सर्वे करने के बाद 72 घरों में डेंगू मच्छर का लार्वा ट्रेस किया है। लार्वा नष्ट कराते हुए टीम ने संबंधित लोगों को नोटिस दिया है। जिला सर्विलांस अधिकारी आरके गुप्ता ने बताया कि सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में पहुंचने वाले बुखार के मरीजों की डेंगू जांच अनिवार्य कर दी गई है।

प्राइवेट अस्पतालों से बुखार के मरीजों का पूरा विवरण प्रतिदिन लिया जा रहा है। डेंगू संक्रमित मरीज एवं भर्ती गंभीर मरीजों की सूचना पोर्टल पर अपडेट कराई जा रही है। उनकी सलाह है कि बुखार होने पर पीसीएम की गोली के अलावा कोई दूसरी दवा कतई न लें। चिकित्सक की सलाह के बाद ही अन्य दवा का उपयोग किया जाये। रात को मच्छरदानी लगाकर ही सोएं। फुल स्लीव के कपड़े पहनें।