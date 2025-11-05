गाजियाबाद में डेंगू का कहर जारी: 24 घंटे में मिले 6 नए मरीज, कुल केसों की संख्या पहुंची 284 पर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में पिछले 24 घंटे में डेंगू के छह नए मरीज मिले हैं। चार मरीजों की जांच रिपोर्ट सरकारी लैब से और दो की रिपोर्ट प्राइवेट लैब से आई है। इसके साथ ही जिले में डेंगू के कुल केसों की संख्या बढ़कर 284 हो गई है। मलेरिया के कुल मरीजों की संख्या 86 है। अलग-अलग अस्पतालों में कुल चार मरीज भर्ती हैं।

मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में 264 घरों में सर्वे के बाद 134 घरों में मिले डेंगू मच्छर के लार्वा को नष्ट कराया है। संबंधित को नोटिस भी दिया गया है। जिला सर्विलांस अधिकारी आरके गुप्ता ने बताया कि डेंगू के नए मरीजों के घर और आसपास कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है।

मरीज के पूरे परिवार के सदस्यों की डेंगू और मलेरिया जांच कराई जा रही है। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच बढ़ाने को अतिरिक्त किट उपलब्ध करा दी गईं हैं। फिजिशियन डा. आलोक रंजन की सलाह है कि बुखार होने पर पीसीएम की गोली के अलावा कोई दूसरी दवा कतई न लें। चिकित्सक की सलाह के बाद ही अन्य दवा का उपयोग करें। रात को मच्छरदानी लगाकर ही सोएं। फुल स्लीव के कपड़े पहनें। बिना मास्क लगाये घर से बाहर न निकलें।

24 घंटे में मिले डेंगू के नये मरीजों का क्षेत्रवार विवरण रामप्रस्था में 20 वर्षीय युवक

विजयनगर में 15 वर्षीय किशोरी

घूकना में 42 वर्षीय महिला

मोरटा में 32 वर्षीय युवक

संजयनगर में 53 वर्षीय महिला

सदरपुर में 24 वर्षीय युवक डेंगू प्रभावित इन क्षेत्रों में डेंगू के साथ मलेरिया की जांच को शिविर शुरू बुलंदशहर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र,डासना, बुद्धविहार,लोनी,मोदीनगर,मुरादनगर,दौलतपुरा,दीनदयालपुरी,घूकना,हरसांव,राजनगर ,हिंडन विहार,कड़कड़ माडल,कैला भट्टा, करहैडा,कार्टे शास्त्रीनगर,खोड़ा कालोनी,खोड़ा गांव,कोट गांव, न्यू शालीमार गार्डन,महाराजपुर प्रथम में इंदिरापुरम,मकनपुर, मिर्जापुर,अर्थला मोहननगर,नेहरू गार्डन,न्यू डिफेंस कालोनी,वसुंधरा,राजबाग,सद्दीकनगर,साधना एन्क्लेव, साहिबाबाद,सरस्वती कॉलोनी,शालीमार गार्डन,शिप्रा सन सिटी,विजयनगर द्वितीय एवं प्रथम,बृजविहार, घूकना मोड