Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghaziabad Dengue Cases: गाजियाबाद में 24 घंटे में मिले डेंगू के दो नए मरीज, कुल केस हुए 305

    By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:38 PM (IST)

    गाजियाबाद में पिछले 24 घंटों में डेंगू के दो नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल मामलों की संख्या 305 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 45 घरों में डेंगू का लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किए हैं। डेंगू और मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाएगा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद।  पिछले 24 घंटे में डेंगू के दो नए मरीज मिले हैं। दोनाें मरीजों की जांच रिपोर्ट सरकारी लैब से आई है। इसके साथ ही जिले में डेंगू के कुल केसों की संख्या 305 तक पहुंच गई है। अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती तीन मरीजों की हालत गंभीर है। जिला एमएमजी अस्पताल के डेंगू वार्ड में डेंगू के दो और बुखार के नौ गंभीर मरीज भर्ती हैं। मलेरिया के कुल मरीजों की संख्या 86 है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो बार घरों में डेंगू मच्छर का लार्वा मिलने पर 75 लोगों को दिया नोटिस

    स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में 216 घरों में सर्वे के बाद 45 घरों में मिले डेंगू मच्छर के लार्वा को नष्ट कराया है। संबंधित को नोटिस भी दिया गया है। जिला मलेरिया अधिकारी ज्ञानेंद्र मिश्रा ने बताया कि दो अक्टूबर से 10 नवंबर तक सर्वे के बाद दो बार घरों में डेंगू मच्छर का लार्वा मिलने पर 75 लोगों को नोटिस दिया गया है।

    चेतावनी दी गई है कि नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर संबंधित पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी। उनका कहना है कि बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं लेकिन डेंगू जांच कराने पर कम लोगों की रिपोर्ट पाजिटिव आ रही है। धीरे-धीरे डेंगू कम हो रहा है। उन्होंने बताया कि डेंगू और मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में पांच दिसंबर तक विशेष अभियान चलाकर नर्सरी,गोदाम, सार्वजनिक स्थल और स्कूलों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जायेगा।

    बुखार के मरीजों की घर घर जाकर डेंगू और मलेरिया जांच की जा रही। उनकी सलाह है कि घर और छत पर पानी एकत्र न होने दें। गमलों की सफाई जरूर करें। घर से बाहर जाने पर बाथरूम में टब को खाली करके जायें। बुखार होने पर पीसीएम की गोली के अलावा कोई दूसरी दवा कतई न लें। चिकित्सक की सलाह के बाद ही किसी अन्य दवा का उपयोग करें। रात को मच्छरदानी लगाकर ही सोएं। फुल स्लीव के कपड़े पहनें।

    24 घंटे में मिले डेंगू के नये मरीजों का क्षेत्रवार विवरण

    • कैला भट्टा में 15 वर्षीय किशोरी
    •  मोदीनगर में 29 वर्षीय पुरुष