    सर्दी की दस्तक और वायु प्रदूषण से भी नहीं हो रहा मच्छरों का सफाया, गाजियाबाद में 24 घंटे में मिले डेंगू के पांच नए केस

    By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:16 AM (IST)

    गाजियाबाद में सर्दी और प्रदूषण के बावजूद मच्छरों का सफाया नहीं हो रहा है। पिछले 24 घंटों में डेंगू के पांच नए मामले सामने आए हैं, जिससे मरीजों की संख्या बढ़ गई है। विशेषज्ञों ने मच्छरों से बचाव और सफाई रखने की सलाह दी है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सर्दी की दस्तक और वायु प्रदूषण से भी मच्छरों का सफाया नहीं हो रहा है। आलम यह है कि रोज डेंगू के नए मरीज मिल रहे हैं। अस्पतालों में भी भर्ती किया जा रहा है। इसके अलावा कई मरीजों की प्लेटलेट्स भी कम हो रहीं है। यह बात अलग है कि आन रिकार्ड डेंगू से एक मौत हुई लेकिन बुखार से मरने वाले लोगों की संख्या दस से ऊपर पहुंच गई है।

    पिछले 24 घंटे में डेंगू के पांच नए मरीज मिले हैं। तीन मरीजों की जांच रिपोर्ट सरकारी लैब से और दो की रिपोर्ट प्राइवेट लैब से आई है। इसके साथ ही जिले में डेंगू के केसों की संख्या बढ़कर 278 हो गई है। मलेरिया के कुल मरीजों की संख्या 86 है। अलग-अलग अस्पतालों में कुल तीन मरीज भर्ती हैं।

    सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में 158 घरों में सर्वे के बाद 85 घरों में मिले डेंगू मच्छर के लार्वा को नष्ट कराया है। संबंधित को नोटिस भी दिया गया है। जिला सर्विलांस अधिकारी आरके गुप्ता ने बताया कि 11 अक्टूबर से शुरू हुये संचारी रोग नियंत्रण अभियान की रिपोर्ट में चिन्हित किये गये बुखार, टीबी, मलेरिया और डेंगू के मरीजों के स्वजन की जांच के लिये सैंपल एकत्र किये जा रहे हैं।

    इन क्षेत्रों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराने के साथ फागिंग भी कराई जा रही है। डेंगू और मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त टीम लगाकर संचारी रोगों के नियंत्रण को लेकर जागरूकता गोष्ठी आयोजित की जा रही हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से प्रतिदिन बुखार,टायफायड, डेंगू, मलेरिया और वायरल इंफेक्शन के मरीजों का विवरण मंगाया जा रहा है।

    फिजिशियन डा. संतराम वर्मा की सलाह है कि बुखार होने पर पीसीएम की गोली के अलावा कोई दूसरी दवा कतई न लें। चिकित्सक की सलाह के बाद ही अन्य दवा का उपयोग करें। रात को मच्छरदानी लगाकर ही सोएं। फुल स्लीव के कपड़े पहनें। बिना मास्क लगाये घर से बाहर न निकलें।

    24 घंटे में मिले डेंगू के नये मरीजों का क्षेत्रवार विवरण

    • संजयनगर में 72 वर्षीय बुजुर्ग
    •  नई बस्ती में 26 वर्षीय महिला
    •  कैला भट्टा में 30 वर्षीय पुरुष
    • राजेन्द्र नगर में छह वर्षीय बच्चा
    •  रोजी कॉलोनी में 62 वर्षीय महिला

    डेंगू प्रभावित इन क्षेत्रों में संचारी रोग नियंत्रण को जागरूकता गोष्ठी शुरू

    बुलंदशहर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र,डासना, बुद्धविहार,लोनी,मोदीनगर,मुरादनगर,दौलतपुरा,दीनदयालपुरी,घूकना,हरसांव,राजनगर ,हिंडन विहार,कड़कड़ माडल,कैला भट्टा, करहैडा,कार्टे शास्त्रीनगर,खोड़ा कालोनी,खोड़ा गांव,कोट गांव, न्यू शालीमार गार्डन,महाराजपुर प्रथम में इंदिरापुरम,मकनपुर, मिर्जापुर,अर्थला मोहननगर,नेहरू गार्डन,न्यू डिफेंस कालोनी,वसुंधरा,राजबाग,सद्दीकनगर,साधना एन्क्लेव, साहिबाबाद,सरस्वती कालोनी,शालीमार गार्डन,शिप्रा सन सिटी,विजयनगर द्वितीय एवं प्रथम,बृजविहार, घूकना मोड

    मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में संचारी रोग नियंत्रण को जागरूकता गोष्ठी शुरू

    आदर्श नगर खोड़ा,अर्थला मोहननगर,बृजविहार, बुद्ध विहार,भोजपुर,डासना,मोदीनगर,मुरादनगर,दौलतपुरा,दीनदयालपुरी,न्यू डिफेंस कालोनी,हिंडन विहार,कैला भट्टा,खोड़ा गांव,महाराजपुर,मकनपुर,मिर्जापुर,नेहरू नगर,राजबाग,साधना एन्क्लेव,सद्दीकनगर,बुलंदशहर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, वसुंधरा, विजयनगर, लोनी