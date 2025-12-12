अब बदलेगा गाजियाबाद का नाम? इस शख्स के नाम पर करने की उठी मांग; RSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राष्ट्रीय सरल पार्टी ने गाजियाबाद का नाम बदलकर महान समाज सुधारक महाराजा अग्रसेन के नाम पर महाराजा अग्रसेन नगर रखने की मांग की गई है। इस संबंध में जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण को शहर विधायक संजीव शर्मा की मौजूदगी में रासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता ने ज्ञापन सौंपा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राष्ट्रीय सरल पार्टी की प्रधान महासचिव मेनका शर्मा ने बताया कि महाराजा अग्रसेन ने समाज को समानता, भाईचारा, अहिंसा, सामाजिक समरसता का अमूल्य संदेश दिया। उनके आदर्श आज भी समाज के प्रेरणास्त्रोत है, इसलिए प्रमुख औद्योगिक नगरी होने के कारण गाजियाबाद का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाना ऐतिहासिक निर्णय है।