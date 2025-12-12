अब बदलेगा गाजियाबाद का नाम? इस शख्स के नाम पर करने की उठी मांग; RSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन
गाजियाबाद का नाम बदलने की मांग उठी है। इस संबंध में, आरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में गाजियाबाद का नाम बदलने के पीछे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राष्ट्रीय सरल पार्टी ने गाजियाबाद का नाम बदलकर महान समाज सुधारक महाराजा अग्रसेन के नाम पर महाराजा अग्रसेन नगर रखने की मांग की गई है। इस संबंध में जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण को शहर विधायक संजीव शर्मा की मौजूदगी में रासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता ने ज्ञापन सौंपा है।
राष्ट्रीय सरल पार्टी की प्रधान महासचिव मेनका शर्मा ने बताया कि महाराजा अग्रसेन ने समाज को समानता, भाईचारा, अहिंसा, सामाजिक समरसता का अमूल्य संदेश दिया। उनके आदर्श आज भी समाज के प्रेरणास्त्रोत है, इसलिए प्रमुख औद्योगिक नगरी होने के कारण गाजियाबाद का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाना ऐतिहासिक निर्णय है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान मेरठ मंडल अध्यक्ष ममता गर्ग, क्षेत्रीय मंत्री विवेक उपाध्याय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय कुमार त्यागी सहित अन्य उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।