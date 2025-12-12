Language
    अब बदलेगा गाजियाबाद का नाम? इस शख्स के नाम पर करने की उठी मांग; RSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन

    By Abhishek Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 01:17 PM (IST)

    गाजियाबाद का नाम बदलने की मांग उठी है। इस संबंध में, आरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में गाजियाबाद का नाम बदलने के पीछे ...और पढ़ें

    Hero Image

    महान समाज सुधारक महाराजा अग्रसेन के नाम पर गाजियाबाद का नामकरण करने की मांग।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राष्ट्रीय सरल पार्टी ने गाजियाबाद का नाम बदलकर महान समाज सुधारक महाराजा अग्रसेन के नाम पर महाराजा अग्रसेन नगर रखने की मांग की गई है। इस संबंध में जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण को शहर विधायक संजीव शर्मा की मौजूदगी में रासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता ने ज्ञापन सौंपा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राष्ट्रीय सरल पार्टी की प्रधान महासचिव मेनका शर्मा ने बताया कि महाराजा अग्रसेन ने समाज को समानता, भाईचारा, अहिंसा, सामाजिक समरसता का अमूल्य संदेश दिया। उनके आदर्श आज भी समाज के प्रेरणास्त्रोत है, इसलिए प्रमुख औद्योगिक नगरी होने के कारण गाजियाबाद का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाना ऐतिहासिक निर्णय है।

    ज्ञापन सौंपने के दौरान मेरठ मंडल अध्यक्ष ममता गर्ग, क्षेत्रीय मंत्री विवेक उपाध्याय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय कुमार त्यागी सहित अन्य उपस्थित रहे।