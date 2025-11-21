दिल्ली की महिला ने लोनी के पार्क में आग लगाकर दी जान, वीडियो वायरल करने की धमकी से थी परेशान

संवाद सहयोगी, लोनी। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित करने की धमकी देने से परेशान शिव विहार दिल्ली की महिला ने 15 दिन पूर्व लोनी इंद्रापुरी के महाराणा प्रताप पार्क में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। इस घटना में महिला बुरी तरह से झुलस गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को गंभीर हालत में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया।

हालत बिगड़ती देख डाक्टरों ने सफदरगंज अस्पताल में रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान पीडिता ने तीन दिन बाद दम तोड़ दिया। मृतका के पति ने धमकी देने वाले आरोपित के खिलाफ लोनी बार्डर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

दिल्ली शिव विहार कालोनी निवासी एक महिला परिवार के साथ रहतीं थीं। मृतका के पति ने बताया कि उनकी कालोनी में ही विपिन रहता है। वह काफी समय से पत्नी को इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित कर ब्लैक मेल कर रहा था। जिससे परेशान होकर उनकी पत्नी सात नवंबर की सुबह करीब नौ बजे लोनी इंद्रापुरी कालोनी स्थित महारणा प्रताप पार्क पहुंची।

जहां उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। जिससे वह पूरी तरह से झुलस गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में पीड़िता को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत बिगड़ती देख डाक्टरों ने दिल्ली से सफदरगंज अस्पताल को रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान 12 नवंबर को उनकी मौत हो गई।