    Delhi Meerut Expressway पर दोपहिया रोकने के दावे हवाई, खूब भाग रही स्कूटी-बाइक; 20 हजार जुर्माने का है नियम 

    By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:19 AM (IST)

    दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों के प्रतिबंध के दावे गलत साबित हुए हैं। एक्सप्रेसवे पर स्कूटी और बाइक जैसे वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार इन वाहनों का प्रवेश वर्जित है। यह स्थिति सुरक्षा के लिहाज से भी चिंताजनक है, क्योंकि इससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

    दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाता बाइक सवार। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से दोपहिया वाहन दौड़ रहे हैं। इससे हादसे होने के आसार बढ़ जाते हैं। एक साल में ही डीएमई पर हुए सड़क हादसे में छह दोपहिया सवारों की मौत हो चुकी है।

    यातायात पुलिस ने सभी प्रवेश स्थानों पर ट्रैफिककर्मियों की तैनाती की हुई है। इसके बावजूद दोपहिया चालक आसानी से एक्सप्रेसवे में प्रवेश कर जाते हैं। रविवार रात और सोमवार को भी डीएमई पर दोपहिया आसानी से फर्राटा भरते हुए देखे गए।

    रविवार रात और सोमवार को एक्सप्रेसवे पर स्कूटी और बाइकें बेधड़क दौड़ती रहीं, जबकि उन्हें रोकने के लिए न तो ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम दिखा और न ही एमएचएआइ की कोई सक्रियता नजर आई। सड़क पर तेज रफ्तार दोपहिया वाहनों से न सिर्फ नियमों की धज्जियां उड़ती रहीं, बल्कि दुर्घटना का खतरा भी बढ़ा रहा।

    कमिश्नरेट बनने के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की संख्या लगभग दोगुनी होने के बावजूद इसका असर मैदानी व्यवस्था में दिखाई नहीं दे रहा है। एक्सप्रेसवे पर कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती है, लेकिन हकीकत यह है कि रात के समय सुरक्षा और मानिटरिंग लगभग न के बराबर रहती है। यही कारण है कि दोपहिया वाहन चालक बिना रोक-टोक हाईवे पर चढ़ जाते हैं और लंबी दूरी तक तेज रफ्तार में चलते रहते हैं।

    डीएमई पर दोपहिया चालकों के प्रमुख सड़क हादसे

    • 15 जुलाई 2025 को डीएमई पर नोएडा सेक्टर-62 के पास बाइक सवार तीन कांवड़ियों की सड़क हादसे में मौत
    • 26 जुलाई 2025 को डीएमई पर बाइक सवार रंजन सिंह को ट्रक ने टक्कर मारी, मौत
    • 01 दिसंबर 2024 को हवा हवाई रेस्तरां के पास ट्रक में घुसी बाइक, दो दोस्तों की मौत
    • 23 जुलाई 2024 को कार ने डीएमई पर स्कूटी में टक्कर मारी, मां-बेटे की मौत




    डीएमई पर दोपहिया प्रतिबंधित हैं, लेकिन तेज रफ्तार होने की वजह से एक बार प्रवेश करने पर उन्हें रोकना मुश्किल है। ऐसे वाहनों के चालान ऑटोमैटिक कैमरों के जरिए किए जा रहे हैं। डीएमई पर दाेपहिया चलाने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना है।


    त्रिगुण बिसेन, डीसीपी ट्रैफिक