जतिन त्यागी, गाजियाबाद। दिल्ली मेरठ-एक्सप्रेस वे पर सोमवार को हुए सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। इस घटना से न तो पुलिस प्रशासन ने सबक लिया और न ही लोगों ने। प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बेखौफ होकर दोपहिया वाहन दौड़ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी इन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही है।

इसके अलावा लोग फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग न करके अपनी जान जोखिम में डालकर सीधे एक्सप्रेसवे पार कर रहे हैं। लालकुआं जैसे प्वाइंट पर रुपये कमाने के लालच में टैक्सी वालों ने सवारी बैठाने का अवैध स्टैंड बना लिया है।

दोपहिया वाहनों का संचालन डीएमई पर दोपहिया वाहनों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित होने के बावजूद बाइक और स्कूटर चालक बेखौफ होकर एक्सप्रेसवे पर अपनी जान जोखिम में डालकर दौड़ रहे हैं। तेज रफ्तार कारों और भारी वाहनों के बीच इन दोपहिया वाहनों का चलना बेहद खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि अचानक इनके सामने आने से अन्य चालकों को अचानक ब्रेक लगाने पड़ते हैं, जिससे पीछे आ रहे वाहनों के आपस में टकराने की आशंका हमेशा बनी रहती है।

दूसरी ओर, लालकुआं जैसे व्यस्त प्वाइंट पर भी नियमों की भारी अनदेखी देखने को मिलती है, जहां मुरादाबाद की तरफ जाने वाले कुछ कार चालकों ने हाईवे के एक पूरे हिस्से को अवैध सवारी स्टैंड में तब्दील कर दिया है।

इन इलाकों में हैं रॉन्ग साइड वाहन का चलन यहां खुलेआम कार चालकों द्वारा सवारियों का इंतजार किया जाता है और बीच सड़क पर रखकर सामान को चढ़ाया-उतारा जाता है, जिसके चलते नोएडा की तरफ से तेज गति से आने वाले वाहनों को अचानक ब्रेक लगाने के कारण गंभीर हादसों का खतरा झेलना पड़ सकता है।