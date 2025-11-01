दिल्ली में बीएस-3 वाहनों की एंट्री रोकने के लिए टीमें गठित, गाड़ी मालिकों को भेजे जा रहे मोबाइल पर मैसेज
गाजियाबाद में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बीएस-3 वाहनों पर सख्ती बढ़ाई गई है। दिल्ली में बीएस-3 वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए तीन विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो दिल्ली जाने वाले मार्गों पर निगरानी रखेंगी। वाहन मालिकों को मोबाइल संदेशों के माध्यम से सूचित किया जा रहा है और उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रशासन ने बीएस-3 वाहनों पर सख्ती बढ़ा दी है। एआरटीओ प्रवर्तन मनोज मिश्रा को ऐसे वाहनों की आवाजाही रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके नेतृत्व में तीन विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो दिल्ली की ओर जाने वाले मार्गों पर निगरानी करेंगी। बता दें कि पहले बीएस-4 वाहनों की एंट्री पर रोक थी, लेकिन इस बार केवल बीएस-3 के वाहनों पर रोक लगाई गई है।
एआरटीओ मनोज मिश्रा ने बताया कि एक नवंबर से दिल्ली में बीएस-3 वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके लिए तीन टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें लोनी बार्डर, यूपी गेट और सीमापुरी बार्डर पर तैनात रहेंगी। किसी भी बीएस-3 वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने बीएस-3 श्रेणी के वाहनों की सूची तैयार कर ली है।
वाहन मालिकों को मोबाइल संदेशों के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि वे ऐसे वाहनों का संचालन न करें। ट्रैफिक पुलिस ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बीएस-3 वाहनों पर पूरी तरह से रोक है। कोई भी वाहन मालिक यदि ऐसे वाहन को दिल्ली सीमा में प्रवेश कराने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
