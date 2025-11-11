दिल्ली धमाके में घायल युवक पहुंचा घर, परिवारवालों ने ली राहत की सांस
दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में घायल लोनी के अशोक विहार कॉलोनी निवासी दाऊद अस्पताल से घर लौट आए हैं। पैर में चोट लगने के बावजूद उनके सुरक्षित लौटने से परिवार में खुशी है। दाऊद एक फैक्ट्री में काम करते हैं और मशीन लेने दिल्ली गए थे, तभी यह हादसा हुआ। धमाके के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई थी।
साहिबाबाद, लोनी। दिल्ली के लाल किले के सामने हुए भीषण धमाके में घायल लोनी थाना क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी निवासी युवक दाऊद अस्पताल से अपने भाई के साथ देर रात घर लौट आया है। दाऊद के पैर में चोट लगी है। युवक के सही सलामत लौटने पर स्वजन ने राहत की सांस ली है।
अशोक विहार कॉलोनी निवासी दाऊद लोनी दो नंबर स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। वह यहां पत्नी चांदनी, बेटी जिगरा, मां सलमा, भाई सूफियान, बहन आमीन के साथ रहते हैं। वह मूल रूप से बिजनौर के महमुदा बाद गांव के रहने वाले हैं।
उन्होंने बताया कि सोमवार शाम करीब छह बजे वह फैक्ट्री से दिल्ली स्थित मीना बाजार एक दुकान पर प्लास्टिक मोल्डिंग की मशीन लेने के लिए बाइक से जा रहे थे। जब वह लाल किले के सामने पहुंचे तो अचानक उनकी पीठ के पीछे धमाका हो गया। धमाके की तेज आवाज से बाइक समेत रोड पर गिर गए। जिससे वह घायल हो गए।
पूरा इलाका धुएं से भर गया और चारों ओर चीख-पुकार मच गई।। पैर घायल होने से वह चल नहीं पा रहे थे बाइक छोड़ वह किसी तरह डिवाइडर पर पहुंच बैठ गए। कुछ समय बाद देखा तो सड़क पर लोगों के शव पड़े हुए थे। लोग घायलों को उठाकर अस्पताल ले जा रहे थे।
इस दौरान वहां पहुंची पुलिस ने लोगों की सहायता से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने मामले की सूचना अपने छोटे भाई सुफियान को दी। सुफियान घर पर स्वजन को हादसे की जानकारी देकर अस्पताल पहुंचा। चिकित्सकों द्वारा उपचार के बाद छुट्टी मिलने पर भाई के साथ रात 11बजे घर पहुंचे तो स्वजन उसे देख राहत की सांस ली और भगवान का शुक्र अदा किया।
