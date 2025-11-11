दिल्ली धमाके में घायल युवक पहुंचा घर, परिवारवालों ने ली राहत की सांस

साहिबाबाद, लोनी। दिल्ली के लाल किले के सामने हुए भीषण धमाके में घायल लोनी थाना क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी निवासी युवक दाऊद अस्पताल से अपने भाई के साथ देर रात घर लौट आया है। दाऊद के पैर में चोट लगी है। युवक के सही सलामत लौटने पर स्वजन ने राहत की सांस ली है।

अशोक विहार कॉलोनी निवासी दाऊद लोनी दो नंबर स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। वह यहां पत्नी चांदनी, बेटी जिगरा, मां सलमा, भाई सूफियान, बहन आमीन के साथ रहते हैं। वह मूल रूप से बिजनौर के महमुदा बाद गांव के रहने वाले हैं।

उन्होंने बताया कि सोमवार शाम करीब छह बजे वह फैक्ट्री से दिल्ली स्थित मीना बाजार एक दुकान पर प्लास्टिक मोल्डिंग की मशीन लेने के लिए बाइक से जा रहे थे। जब वह लाल किले के सामने पहुंचे तो अचानक उनकी पीठ के पीछे धमाका हो गया। धमाके की तेज आवाज से बाइक समेत रोड पर गिर गए। जिससे वह घायल हो गए।

पूरा इलाका धुएं से भर गया और चारों ओर चीख-पुकार मच गई।। पैर घायल होने से वह चल नहीं पा रहे थे बाइक छोड़ वह किसी तरह डिवाइडर पर पहुंच बैठ गए। कुछ समय बाद देखा तो सड़क पर लोगों के शव पड़े हुए थे। लोग घायलों को उठाकर अस्पताल ले जा रहे थे।