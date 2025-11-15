दिल्ली में धमाके के बाद सोसायटियों में अलर्ट, वाहन मालिकों को नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद ट्रांस-हिंडन की सोसायटियों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसके लिए टाउनशिप फेडरेशन और सोसायटियों के एओए ने एडवाइजरी जारी की है। सोसायटियों में लंबे समय से खड़े वाहनों की सूची तैयार की जा रही है और नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आगंतुकों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और पूरी जाँच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंदिरापुरम, कौशांबी, वैशाली, वसुंधरा, टीला मोड़ और मोहन नगर समेत ट्रांस-हिंडन के ज़्यादातर इलाकों की सोसायटियों में दिल्ली विस्फोट की चर्चा हो रही है। एक तरफ लोग पार्कों में बैठकर घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। वहीं, एओए पदाधिकारियों ने अपनी सोसायटियों में लंबे समय से खड़े वाहनों की सूची तैयार करना शुरू कर दिया है।

इसमें यह पता लगाना शामिल है कि कौन से वाहन कितने समय से खड़े हैं, उन्हें क्यों नहीं हटाया गया और ये वाहन फ्लैट मालिक के हैं या किरायेदार के। इन वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। साथ ही, लोगों से सतर्कता बढ़ाने और किसी भी अज्ञात वस्तु की सूचना देने का आग्रह किया गया है। सोसायटी के गेट पर सुरक्षाकर्मियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। हर वाहन की जाँच की जाएगी और उसका नंबर एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

वाहनों की सूची बनाकर नोटिस जारी किया जाएगा इंदिरापुरम स्थित सुपटेक आइकॉन सोसायटी की पार्किंग में खड़े वाहनों की जाँच की जा रही है। पिछले कई महीनों से खड़े वाहनों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जा रही है। अब तक 10 से ज़्यादा वाहनों की सूची तैयार की जा चुकी है। एओए पदाधिकारियों का कहना है कि सूची तैयार होने के बाद, समूह को नोटिस जारी किया जाएगा। वाहन मालिकों को यह बताना होगा कि वाहन इतने लंबे समय से क्यों खड़े थे। जिन वाहनों के मालिक नहीं आ रहे हैं, उनकी सूची संबंधित पुलिस थाने को उपलब्ध कराई जाएगी।

लोग दुःख जता रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग विस्फोट के कई दिन बाद भी लोग इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जान गंवाने वालों के परिवारों के ज़ख्म तो नहीं भर सकते, लेकिन विस्फोट के दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सेवियर पार्क सोसाइटी की मंजू शर्मा का कहना है कि देश के सबसे सुरक्षित इलाके में हुआ यह विस्फोट सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर गलती कहाँ हुई।