'जब तक मैडम नहीं मिल जातीं, तब तक बाहर नहीं आओगे...', हाउस मेड की सूझबूझ से बेनकाब हुआ दीपशिखा हत्याकांड

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित ओरा चिमेरा सोसायटी में बुधवार रात ऐसा सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। पांच महीने से किराया न देने वाले किरायेदार दंपती ने किराया मांगने पहुंची मकान मालकिन की किराए को लेकर हुई नोकझोंक में कुकर मुंह पर मारने के बाद चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की साजिश रच डाली। घरेलू कामगार महिला की सूझबूझ से आरोपित दंपती लाश ठिकाने लगाने से पहले ही पकड़ा गया।

मूलरूप से हापुड़ की इंद्रलोक कॉलोनी निवासी उमेश शर्मा राजनगर एक्सटेंशन की ओरा चिमेरा सोसायटी में रहते हैं। वह गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में काम करते हैं और कुछ माह से वहीं रहते हैं। उनकी पत्नी 48 वर्षीय दीपशिखा शर्मा गृहणी थीं जबकि उनकी बेटी 24 वर्षीय खुशी भी निजी कंपनी में काम करती है।

बुधवार शाम फ्लैट में उनकी पत्नी और घरेलू कामगार महिला मिनी ही थी। उमेश शर्मा के सोसायटी में दो फ्लैट हैं। एम टावर स्थित फ्लैट में वह खुद स्वजन के साथ रहते हैं। जबकि एफ टावर स्थित फ्लैट उन्होंने संजय नगर निवासी अजय गुप्ता और उसकी पत्नी आकृति गुप्ता को करीब एक साल पहले 18 हजार रुपये प्रतिमाह किराए पर दिया था। किरायेदार ने बीते पांच महीने से किराया नहीं दिया था।

बुधवार शाम पांच बजे किराएदार का उमेश शर्मा के पास फोन आया और उसने कहा कि आकर किराया ले जाओ। यह बात उमेश शर्मा ने अपनी पत्नी दीपशिखा शर्मा को बताई और किराया लाने के लिए कहा। उनकी पत्नी किराया मांगने फ्लैट पर गई थीं। काफी देर तक दीपशिखा के वापस न लौटने पर परिवार और घरेलू कामगार मिनी को अनहोनी की आशंका हुई।

मिनी के मुताबिक वह जब किरायेदारों के फ्लैट पर गई तो उसे बताया गया कि दीपशिखा किराया लेकर जा चुकी हैं। लेकिन लगातार फोन बजने के बावजूद संपर्क न होने से शक गहरा गया। तीन बार फ्लैट और आसपास तलाश करने पर भी महिला का कुछ पता नहीं चला। इसी बीच मिनी ने किरायेदार महिला को नीचे लाल रंग का बड़ा सूटकेस लिए खड़ा देखा।

शक होने पर पूछने पर उसने शापिंग और घर जाने की बात कही लेकिन मिनी ने उसे ऊपर ले जाकर रोके रखा। इसी बीच अन्य लोग भी पहुंच गए। रात करीब साढ़े 11 बजे फ्लैट में पहुंचने पर फर्श पर खून के छींटे देखकर मिनी का शक यकीन में बदल गया। उसने लाल रंग का सूटकर खोलकर देखा तो दंग रह गई। अंदर दीपशिखा का शव रखा हुआ था। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

जांच में सामने आया कि किराया मांगने पर हुए विवाद के दौरान आरोपितों ने दीपशिखा के सिर में कूकर से वार किया और दंपती ने चुन्नी से गला घोंट दिया। इसके बाद शव को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई थी और मृतका का मोबाइल पड़ोस की एक सोसायटी की ओर फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपित दंपती को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपित दंपती ने बताया रोजाना टोकाटाकी से हो गए थे परेशान आरोपित अजय गुप्ता ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। लेकिन छह माह पूर्व उसकी नौकरी छूट गई थी। उसकी दोनों किडनी खराब हैं इसलिए आय का कोई साधन नहीं होने से वह किराया नहीं दे पा रहे थे। मकान मालकिन लंबे समय से उन्हें किराए को लेकर टोक रही थीं।

बुधवार रात करीब आठ बजे उनके घर दीपशिखा आई थीं। इसी दौरान किराए को लेकर नोकझोंक हो गई। किराएदार ने पुलिस को बताया कि दीपशिखा ने अजय गुप्ता के हाथ पर काट लिया था, इससे गुस्से में आकर उसने रसोई से कूकर उठाकर महिला के सिर पर दे मारा। इसी बीच उसकी पत्नी ने चुन्नी से महिला का गला घोंट दिया। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए सूटकेस में रख दिया।