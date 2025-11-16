बैंक में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के नाम पर बुजुर्ग से 18 लाख ठगे, आप न करें ऐसी गलती

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नवंबर के महीने में पेंशनरों से बैंक द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा कराए जाते हैं। साइबर ठगो ने इसका फायदा उठाते हुए बुजुर्ग को झांसे में लेकर 18 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित वैशाली निवासी जोबन सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके पास पंजाब नेशनल बैंक का कर्मचारी बताकर सात नवंबर को एक व्यक्ति ने फोन किया और लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा कराने के नाम पर मोबाइल हैक कर लिया। इ

सके बाद उनके दो बैंक खातों से अलग अलग खातों में 18 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामप्रस्थ ग्रीन वैशाली निवासी 75 वर्षीय जोबन सिंह ने बताया कि सात नवंबर को उनके मोबाइल पर एक कॉल आई थी। फोन करने वाले ने उन्हें बताया कि वह पंजाब नेशनल बैक से बोल रहा है। उन्हें बताया गया कि पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है।

ऑनलाइन प्रमाण पत्र के लिए उनके खाते की डिटेल चाहिए होगी। आरोपित ने उन्हें ऑनलाइन जानकारी भरने के लिए पीएनबी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नामक एपीके फाइल भेजी। बुजुर्ग ने जैसे ही एपीके फाइल पर क्लिक किया उनका मोबाइल हैक हो गया। सात नवंबर को ही उनके पीएनबी बैंक के दोनों खातों से पहली बार में पांच लाख रुपए निकाले गए, दूसरी बार में तीन लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए, जबकि चौथी बार में दस लाख रुपयों को ट्रांसफर कर लिया गया है।