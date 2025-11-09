गाजियाबाद कफ सिरप तस्करी मामले में सामने आया पानीपत कनेक्शन, पुलिस को कैसे पता चला?
गाजियाबाद पुलिस ने कफ सिरप तस्करी मामले में पानीपत कनेक्शन का खुलासा किया है। जाँच में पता चला कि मेरठ रोड स्थित गोदाम से बरामद कफ सिरप दिल्ली के अलावा पानीपत से भी आया था। विशाल उपाध्याय और सौरव त्यागी इस रैकेट के मुख्य सरगना हैं, जो दुबई स्थित आसिफ और वसीम के निर्देश पर बांग्लादेश में तस्करी करते थे। पुलिस हवाला से लेन-देन और शुभम जायसवाल की तलाश कर रही है, जो बांग्लादेश में माल भेजने का काम करता था।
विनीत कुमार, गाजियाबाद। सोमवार रात मेरठ रोड स्थित एक मछली गोदाम से बरामद कफ सिरप की डेढ़ लाख शीशियां सिर्फ दिल्ली से नहीं आई थीं। जांच में पता चला है कि बड़ी मात्रा में यह उत्पाद पानीपत से भी गाजियाबाद आया था। लैबोरेट और एबॉट कंपनियों के सीएंडएफ एजेंट वान्या एंटरप्राइजेज के मालिक विशाल उपाध्याय और इंदिरापुरम निवासी सौरव त्यागी मिलकर पूरे तस्करी के रैकेट को चला रहे थे।
पुलिस का कहना है कि दुबई में रहने वाले आसिफ और मेरठ निवासी वसीम के निर्देश पर यह माल बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्यों में भेजा जाता था। इसके बाद कफ सिरप की तस्करी बांग्लादेश में की जाती थी।
बांग्लादेश में तस्करी कर लाए गए कफ सिरप के मामले की जांच कर रही पुलिस कई पहलुओं पर काम कर रही है। फेंसिडिल कफ सिरप और एस्कॉफ कफ सिरप भी दिल्ली के साथ-साथ पानीपत के साधोपुर से आयात किए जाते थे। सौरव त्यागी और विशाल उपाध्याय ने सहारनपुर निवासी अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर यह माल खरीदा था।
कभी विशाल उपाध्याय सीधे सौरव को माल भेज देता था, तो कभी पानीपत से माल आता था। जाँच के दौरान पानीपत की एक फर्म का बिल भी मिला है। इसकी जाँच की जा रही है। पता चला है कि वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल ही कफ सिरप बांग्लादेश भेजने का काम करता था।
इसी जानकारी के आधार पर पुलिस शुभम की भी तलाश कर रही है। शुभम के पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा कि माल बांग्लादेश कैसे भेजा जा रहा था। पुलिस को यह भी पता चला है कि इस मामले में सौरव से बरामद 20 लाख रुपये हवाला के ज़रिए आए थे। पुलिस इस बिंदु पर भी जाँच कर रही है।
मामले की जाँच तेज़ी से चल रही है। माल किन शहरों से आ रहा था और कैसे बांग्लादेश तस्करी हो रही थी, यह सब कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। हवाला कनेक्शन की भी जाँच की जा रही है।
-केशव कुमार चौधरी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त
