एनसीआर में सांसों पर आफत से कमजोर हो रहे फेफड़े, युवा से बुजुर्ग तक परेशान; मास्क लगाकर ही निकलें घर से बाहर

जागरण संवाददाता,गाजियाबाद। जिले के 10 प्रतिशत लोग सीओपीडी से ग्रसित हैं। बुजुर्गों के बाद बच्चों पर सबसे अधिक असर दिख रहा है। वायु प्रदूषण बढ़ने से सीओपीडी के मरीज 25 प्रतिशत बढ़ गए हैं। आलम यह है कि हवा खराब होने से सांसों पर आ रही आफत से फेफड़े कमजोर हो रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार गाजियाबाद के 10 प्रतिशत लोग सीओपीडी से ग्रसित हैं। इनमें बुजुर्गों के बाद बच्चों की संख्या दूसरे नंबर पर है।

बुजुर्गों के बाद बच्चों पर दिख रहा सबसे अधिक असर तीसरे स्थान पर युवा हैं। पिछले 10 साल से एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने से क्रानिक आब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) के मरीजों में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2025 की थीम है सांस फूल रही है, सीओपीडी के बारे में सोचो। प्रारंभिक पहचान से मरीज जल्दी इलाज शुरू कर सकते हैं, जीवनशैली में जरूरी बदलाव कर सीओपीडी को बढ़ने से रोक सकते हैं।

नवंबर 2024 में हुए सर्वे के अनुसार आकड़े विश्व में मरीजों की संख्या 21.33 करोड़

भारत में कुल मरीजों की संख्या 4.37 करोड़

उत्तर प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 98 लाख

गाजियाबाद में कुल मरीजों की संख्या पांच लाख,जो वर्तामान में छह लाख हो गई है। आइएमए द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एनसीआर में सीओपीडी रोगियों का डेटा और स्थिति समुदाय-आधारित अध्ययन में दिल्ली में 30 साल से ऊपर की आबादी में सीओपीडी की दर लगभग 10.1प्रतिशत पाई गई। इस अध्ययन में पाया गया कि धूमपान इसका सबसे बड़ा कारण है और इसके बाद धुएं का संपर्क, बढ़ता वायु प्रदूषण भी इसके जिम्मेदार हैं। सिर्फ लगभग 48 प्रतिशत मरीज इलाज ले रहे हैं, बाकी लोगों ने या तो इलाज शुरू नहीं किया या वे उसे जारी नहीं रख पा रहे हैं।

लंग फंक्शन और वायु प्रदूषण का असर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 3.9 प्रतिशत निवासियों में सीओपीडी या लंग आब्स्ट्रक्शन पाया गया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि अधिक कण प्रदूषण (जैसे पीएम 2.5) फेफड़ों की कार्यशीलता को प्रभावित करता है, और इससे फेफड़ों की बीमारी का जोखिम बढ़ता है।

बचाव के लिए आजमा सकते हैं कुछ घरेलू उपाय प्रदूषण के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए गर्म और घर में बना भोजन ही खाएं

गुड़ का सेवन शरीर से दूषित पदार्थों को दूर करने में मदद करता है।

भाप लें, इससे शरीर को हानिकारक पदार्थों को हटाने में मदद मिलती है।

प्राणायाम एवं अनुलोम-विलोम करें।