जेल से विजेंद्र को भगाने के प्रयास में सिपाही सचिन था मास्टरमाइंड, साथी राहुल साजिश से बेखबर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। डासना जिला कारागार से चार अक्टूबर को हापुड़ के मोनाड विवि के मालिक बिजेंद्र सिंह हुड्डा और निशानेबाज का अपहरण कर लूट करने वाले बदमाश वंश को भगाने का प्रयास करने के आरोपित दोनों सिपाहियों से पुलिस ने शनिवार को पूछताछ की। कविनगर पुलिस को कोर्ट ने दोनों सिपाहियों से पूछताछ करने के लिए एक दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी थी। पूछताछ में सामने आया है कि सिपाही सचिन ने पूरी साजिश रची थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिपाही राहुल उसके सिर्फ साथ गया था। सचिन ने पूछताछ में बताया कि वह मोनाड विवि के मालिक बिजेंद्र हुड्डा को एसटीएफ की गिरफ्तारी के बाद जेल से पेशी पर लाने ले जाने के दौरान उसका परिचय हुआ था। उसकी मंशा चार अक्टूबर को बिजेंद्र हुड्डा से सिर्फ मिलने की थी, लेकिन पुलिस को पूरे मामले में कोई बड़ी साजिश लग रही है। आगे की जांच उसी दिशा में आगे बढ़ाई जाएगी।

शनिवार को कविनगर पुलिस ने दोनों आरोपित सिपाही सचिन कुमार और राहुल को पुलिस कस्टडी रिमांड में जेल से लिया। इसके बाद कविनगर थाने में दोनों आरोपितों से पूछताछ की गई। पुलिस ने दोनों आरोपितों से बंदियों को भगाने के प्रयास की साजिश के बारे में पूछा। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपित अपनी मर्जी से बिजेंद्र हुड्डा को लेने गए थे। रुपयों का लेनदेन सामने नहीं आया है।

बीते महीने विजयनगर थानाक्षेत्र में निशानेबाज का अपहरण कर लूट करने के आरोपित जेल में बंद बदमाश वंश का नाम जेलकर्मियों को गुमराह करने के लिए लिया था। पूछताछ में सिपाही सचिन ने अधिकांश सवालों के जवाब मे कुछ नहीं बताया उसने सिर्फ यही कहा कि कोई इस साजिश में शामिल नहीं है। वह सिर्फ बिजेंद्र हुड्डा को ही मिलने के लिए लेने आया था।