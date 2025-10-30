सीएम योगी को अपशब्द कहने वाली किशोरी के घर हंगामा, हिदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर की मां-बेटी से अभद्रता

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। टीला मोड़ थाना क्षेत्र के तुलसी निकेतन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व गृहमंत्री को अपशब्द कहने वाली किशोरी के घर पहुंचे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि लोगों ने घर पर किशोरी व उसकी मां के साथ अभद्रता की। मामले में तुलसी निकेतन चौकी प्रभारी ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

चौकी प्रभारी ने हंगामा करने वालों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा दर्ज एफआइआर में तुलसी निकेतन चौकी प्रभारी अभिषेक कुमार का कहना है कि कुछ लोगाें के एक घर के बाहर पहुंचकर हंगामा करने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो ये लोग हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थे। सभी लोग एक महिला और छत से खड़ी होकर वीडियो बना रही किशोरी से अभद्रता कर रहे थे। आरोपितों ने मां-बेटी के साथ जमकर गाली-गलौज भी की।

आरोपित जिस महिला के घर के बाहर हंगामा कर रहे थे उनकी किशोरी बेटी ने 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी की थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने किशोरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने किशोरी के घर पहुंचकर हंगामा किया।