महिलाओं से EMI के पैसे लेकर फरार हुआ कलेक्शन एजेंट, बैंक को लगाई 2.90 लाख की चपत; मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। कलेक्शन एजेंट द्वारा बैंक को 2.90 लाख की चपत लगाने का मामला सामने आया है। मामला मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ मार्ग पर स्थित इंडसइंड बैंक का है। कलेक्शन एजेंट द्वारा 20 महिलाओं से ली गई रकम बैंक में जमा करने के बजाए अपने पास रख ली।

अब जब बैंक की गोपनीय जांच हुई तो कलेक्शन एजेंट की भूमिका सामने आई। शाखा प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ मार्ग पर इंडसइंड बैंक की शाखा है। जहां प्रिंस बालियान शाखा प्रबंधक हैं, उनके मुताबिक, बैंक में वीरेंद्र सिंह कलेक्शन एजेंट है। वीरेंद्र का कार्य लोन देना व घर-घर जाकर लोन की किस्ते जमा करना है। कुछ दिन पहले बैंक के खातों में गड़बड़ी सामने आई। इसपर जांच कराई गई।

20 महिलाओं की किश्तों से की छेड़छाड़ उसमें सामने आया कि करीब 2.90 लाख रुपये बैंक में जमा नहीं हुए हैं। बैंककर्मियों ने छानबीन की तो पता चला 20 महिलाओं से कई महीने की किस्ते जमा नहीं हुई है। जबकि किस्ते महिलाओं से ले ली गई हैं। इसपर वीरेंद्र को बैंक की रकम जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया।