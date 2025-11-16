Language
    महिलाओं से EMI के पैसे लेकर फरार हुआ कलेक्शन एजेंट, बैंक को लगाई 2.90 लाख की चपत; मामला दर्ज

    By Vikas Verma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:52 AM (IST)

    मोदीनगर में एक कलेक्शन एजेंट महिलाओं से ईएमआई के पैसे लेकर फरार हो गया है। इस धोखाधड़ी से बैंक को 2.90 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। बैंक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी एजेंट की तलाश शुरू कर दी है। 

    कलेक्शन एजेंट ने बैंक को लगाया 2.90 लाख का चूना।

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। कलेक्शन एजेंट द्वारा बैंक को 2.90 लाख की चपत लगाने का मामला सामने आया है। मामला मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ मार्ग पर स्थित इंडसइंड बैंक का है। कलेक्शन एजेंट द्वारा 20 महिलाओं से ली गई रकम बैंक में जमा करने के बजाए अपने पास रख ली।

    अब जब बैंक की गोपनीय जांच हुई तो कलेक्शन एजेंट की भूमिका सामने आई। शाखा प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

    मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ मार्ग पर इंडसइंड बैंक की शाखा है। जहां प्रिंस बालियान शाखा प्रबंधक हैं, उनके मुताबिक, बैंक में वीरेंद्र सिंह कलेक्शन एजेंट है। वीरेंद्र का कार्य लोन देना व घर-घर जाकर लोन की किस्ते जमा करना है। कुछ दिन पहले बैंक के खातों में गड़बड़ी सामने आई। इसपर जांच कराई गई।

    20 महिलाओं की किश्तों से की छेड़छाड़

    उसमें सामने आया कि करीब 2.90 लाख रुपये बैंक में जमा नहीं हुए हैं। बैंककर्मियों ने छानबीन की तो पता चला 20 महिलाओं से कई महीने की किस्ते जमा नहीं हुई है। जबकि किस्ते महिलाओं से ले ली गई हैं। इसपर वीरेंद्र को बैंक की रकम जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया।

    कुछ ही दिर बाद आरोपित ने नौकरी छोड़ने का आवेदन कर दिया। ऐसे में आरोपित ने बैंक के साथ धोखाधड़ी व अमानत में ख्यानत की। मामले की शिकायत शाखा प्रबंधक की तरफ से मोदीनगर पुलिस से की गई।

    एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि आगरा जिले के जगनेर के गांव सरेंधी के वीरेंद्र सिंह पर केस दर्ज किया गया है। छानबीन कर उसकी गिरफ्तारी की जाएगी।