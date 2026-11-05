'कभी सिलेबस तो कभी स्याही का बहाना', गाजियाबाद में राहुल गांधी पर CM योगी का हमला; सपा को राम मंदिर पर घेरा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए गुरुवार को कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। इस बीच योगी ने अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए किए गए संघर्ष को याद करते हुए समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया।

कभी सिलेबस, कभी कॉपी और कभी स्याही खत्म होने का बहाना उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी की एक ऐसे स्कूली छात्र हैं से की जो बार-बार परीक्षा में फेल होता है और हर बार नए बहाने बनाता है। कभी सिलेबस न जानने का, कभी कॉपी बदले जाने का, तो कभी पेन की स्याही खत्म होने का।'