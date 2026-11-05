गाजियाबाद में आज सुबह 7 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू, राजनगर में होगी सीएम योगी की पदयात्रा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज (गुरुवार) को राजनगर एक्सटेंशन में होने वाली पदयात्रा को लेकर यातायात पुलिस ने डायवर्जन लागू किया है।

पुलिस के अनुसार, सुबह 7 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस और यातायात कर्मियों को प्रमुख चौराहों तथा मार्गों पर तैनात किया गया है।