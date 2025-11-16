Language
    Ghaziabad Crime: बच्चे के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, लाठी-डंडे और पत्थर भी चले; 27 पर केस दर्ज

    By Vikas Verma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:00 AM (IST)

    निवाड़ी के सारा गांव में एक बच्चे के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। लाठी-डंडे और पत्थर चले, जिससे कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने 17 नामजद और 10 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से चार को गिरफ्तार किया गया है। विवाद एक बारात में बच्चे के साथ हुई कहासुनी के बाद शुरू हुआ।

    निवाड़ी के सारा गांव में एक बच्चे के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई।

    जागरण संवाददाता, निवाड़ी। निवाड़ी थाना क्षेत्र के सारा गांव में शनिवार रात बच्चे को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। कुछ ही देर बाद पथराव भी हुआ, जिससे कई लोग घायल हो गए। हंगामे के बीच पुलिस पहुंची और मामला शांत कराया। पुलिस ने 17 नामजद और 10 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चार आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

    शनिवार रात सारा गांव में बारात आई। इसी दौरान एक बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। बारात में शामिल एक व्यक्ति से बच्चे का विवाद हो गया। उस समय तो मामला शांत हो गया, लेकिन बच्चे ने घर जाकर परिजनों को बताया। इस पर परिजन और आसपास के लोग बारात में पहुंचे और विरोध करने लगे। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

    इसके अलावा, एक-दूसरे पर पथराव भी किया। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घर के बाहर खड़े वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। दहशत में आकर लोगों ने अपने दरवाजे और खिड़कियाँ भी बंद कर लीं। सूचना मिलने पर निवाड़ी के एसएचओ जयपाल सिंह रावत भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे और भीड़ को फटकार लगाकर शांत किया। चार आरोपियों को पकड़कर थाने ले जाया गया, जबकि अन्य भाग गए। पुलिस ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी भी की।

    आरोप है कि पुलिस के पहुँचने के बाद भी आरोपी बेसुध रहे और एक-दूसरे को गालियाँ देते रहे। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि इंस्पेक्टर मुकुल की शिकायत के आधार पर इंतयाज, सुलेमान, मुंतयाज, उस्मान, सोनू, दिलशाद, कलवा, यूनुस, जीशान, शोएब, नवाजिस, नावेद, शोएब, फुरकान, बिलाल, आलम और दस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुंतयाज, यूनुस, शोएब और शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।