Ghaziabad Crime: बच्चे के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, लाठी-डंडे और पत्थर भी चले; 27 पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, निवाड़ी। निवाड़ी थाना क्षेत्र के सारा गांव में शनिवार रात बच्चे को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। कुछ ही देर बाद पथराव भी हुआ, जिससे कई लोग घायल हो गए। हंगामे के बीच पुलिस पहुंची और मामला शांत कराया। पुलिस ने 17 नामजद और 10 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चार आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

शनिवार रात सारा गांव में बारात आई। इसी दौरान एक बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। बारात में शामिल एक व्यक्ति से बच्चे का विवाद हो गया। उस समय तो मामला शांत हो गया, लेकिन बच्चे ने घर जाकर परिजनों को बताया। इस पर परिजन और आसपास के लोग बारात में पहुंचे और विरोध करने लगे। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

इसके अलावा, एक-दूसरे पर पथराव भी किया। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घर के बाहर खड़े वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। दहशत में आकर लोगों ने अपने दरवाजे और खिड़कियाँ भी बंद कर लीं। सूचना मिलने पर निवाड़ी के एसएचओ जयपाल सिंह रावत भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे और भीड़ को फटकार लगाकर शांत किया। चार आरोपियों को पकड़कर थाने ले जाया गया, जबकि अन्य भाग गए। पुलिस ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी भी की।